Влада Хмельниччини зменшила комендантську годину у Великодню ніч

Зазвичай комендантська година у Хмельницькій області триває із 00:00 по 05:00

У пасхальну ніч на території Хмельниччини зміниться комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 3:00. Як передає «Главком», про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його інформацією, у Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година діятиме з 00:00 до 03:00 – таке рішення прийняли на Раді оборони області.

«Розумію, наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами. Але, на жаль, четвертий рік великої війни вносить свої корективи. Нещодавні трагедії в Кривому Розі, Сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл, і наша область не виняток, змушують нас бути особливо пильними», – написав Сергій Тюрін.

Розпорядження по Хмельницькій єпархії УПЦ фото: facebook.com/khmeparhiya

Зазвичай комендантська година у Хмельницькій області триває із 00:00 по 05:00.

Нагадаємо, у ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, комендантську годину в Кіровоградській області буде скорочено. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Олега Райковича.

Голова ОВА зазначив, що підписав розпорядження стосовно проведення Великодніх заходів в області, які в тому числі передбачають скорочення комендантської години у Великодню ніч.

Зазвичай комендантська година в Кіровоградській області діє з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями. «Главком» розповідав, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн.

У 2023 році вартість кошика зросла на 29,3% – до 1468 гривень. У 2024-му ціна піднялася до 1581 гривні (+7,7%), а у 2025 році знову зафіксовано значне подорожчання – на 18,1%.