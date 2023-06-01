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Що робити під час повітряної тривоги? Алгоритм дій

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що робити під час повітряної тривоги? Алгоритм дій
Якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон та скористайтеся правилом «двох стін»
фото: glavcom.ua

Почули сирену повітряної тривоги – одразу прямуйте до укриття

Через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії. Для того, щоб убезпечити себе, є чіткі правила та алгоритми поводження при повітряній тривозі. У державній службі надзвичайних ситуацій пояснили, що треба робити українцям, якщо лунає сирена повітряної небезпеки.

За певних обставин алгоритм дій під час тривоги може різнитися, але найголовніше правило звучить так: почули сирену – одразу прямуйте до укриття,

Що робити під час повітряної тривоги

  • кожному негайно слідувати до найближчого укриття. Для цього завчасно дізнайтеся про місце розміщення укриттів біля вашого будинку чи місця роботи;
  • якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон, скористайтеся правилом «двох стін»;
  • далі увімкнути радіо чи телебачення, аби прослухати термінові новини про можливу надзвичайну ситуацію (інформацію повинні надати впродовж 5 хвилин після початку виття сирен)
  • прослухати звернення до населення та виконати озвучені рекомендації
  • при змозі сповістити про почуте рідних, сусідів, знайомих та при можливості їм допомогти.
Правило «двох стін». Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть, якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі нема місця, лишайтеся біля опірних стін – вони витримають.

Надзвичайники зазначають, точне місце, куди влучить ракета чи ворожий дрон визначити важко, тож слід неухильно дотримуватися рекомендацій. Повітряну тривогу оголошуватимуть стільки разів, скільки того вимагатиме ситуація. 

Порядок дій під час сигналу повітряної тривоги
Порядок дій під час сигналу повітряної тривоги
інфографіка: ДСНС

Як врятуватися під час обстрілів житлових будинків

Рятувальники зазначають, якщо чуєте, що сирена лунає безперервно – негайно слідуйте в укриття. 

Після сповіщення про повітряну загрозу вдома слід вимкнути світло, газ та воду. Якщо в будинку є газовий балон – від’єднати його, спустити тиск і покласти в безпечне місце. 

Найбільш небезпечні місця у будинку:

  • перші три поверхи – можуть поцілити кулі від обсрілів
  • останній поверх – найнебезпечніший при повітряній загрозі
  • підвал – можна опинитися під завалами.

Де сховатися у квартирі:

  • ванна кімната (якщо в ній немає газового балону чи котла);
  • простір за двома стінами (може бути коридор).

Що взяти з собою в укриття:

  • воду (3 літри на особу);
  • телефон з павербанком;
  • ліхтарик;
  • суху їжу (мінімум на 2 доби);
  • свисток (для подачі сигналів).
Правила порятунку під час обстрілу житлових будинків
Правила порятунку під час обстрілу житлових будинків
інфографіка: ДСНС

Якщо не встигли добігти до укриття

Рятувальни зазначають – в цьому випадку слід швидко перейти у приміщення без вікон, або скористатися правилом 2-х стін. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, друга – руйнування. 

Якщо виникла пожежа чи пошкодження – негайно телефонуйте на «101». Назвати надзвичайникам точну адресу, місце, поверх, квартиру та покинути небезпечну ділянку. 

Якщо в будинку стався вибух – якнайшвидше залишити будівлю, але двері залишити відімкненими. Тоді рятувальники під час обов’язкової перевірки не зрізатимуть їх бензорізами. 

Також, на випадок, якщо зникне зв’язок, інтернет, світло проговоріть із близькими порядок дій та місце зустрічі. Завантажте карти місцевості, що працюють без інтернету. Вдома зробіть запас продуктів першої необхідності та води. Під час евакуації НЕ користуйтеся ліфтом, а спускайтесь тільки сходами. Бережіть себе та своїх близьких! 

Триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Теги: тривога укриття обстріл війна

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