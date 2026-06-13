«Герань-5». Дослідник трофейної зброї розповів про новий російський «шахед»

Наші військові недавно збили безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети

У 2026 році фіксується різке зростання кількості атак із застосуванням реактивних «шахедів», насамперед для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Новий російський екземпляр – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети. Про це в інтрев'ю «Главкому» розповів фахівець Збройних сил України Олександр Заруба.

Реактивні «шахеди» надалі вдосконалюються, вже існує модель «Герань-4» з «кращими польотними характеристиками та потужнішим турбореактивним двигуном». Наші військові недавно збили і новий, як каже Заруба, «цікавий екземпляр» – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети.

«Поява «Гераней-5» свідчить про подальшу ескалацію технологічного протистояння і необхідність адаптації систем протиповітряної оборони, які ми використовуємо, до таких от високошвидкісних малорозмірних цілей», – резюмує полковник Заруба.

За його спостереженнями, в «шахедах»-«Геранях» зросла частка елементів, виготовлених в РФ, а також близько 50% електроніки – з Китаю та Тайваня. Хоч левова частка електроніки все одно має походження з країн Заходу.

Ще одна «новинка», про яку розповів полковник Заруба, – дрони-камікадзе V2U. Вони оснащені штучним інтелектом на базі процесора Nvidia Jetson Orin (країна-виробництво процесора – США). Головна загроза полягає в здатності дрона до автономного пошуку, розпізнавання та ураження цілей, що дозволяє йому ефективно діяти навіть тоді, коли працюють наші системи радіоелектронної боротьби. Крім того, V2U – дрон дуже невеликого розміру, тому його складно виявити. Новий БпЛА «заточений» проти цілей за горизонтом, тобто там, де сигнали управління слід ретранслювати.

«Більшість компонентів V2U – подвійного призначення, отже, вони можуть легально потрапляти в Росію, обходячи санкції», – говорить Заруба й констатує, що росіяни все більше використовують в ударних БпЛА компоненти подвійного призначення. До того ж, вони зазвичай значно дешевші за військову продукцію.

Нагадаємо, Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники типу Shahed, які активно використовує для атак по території України. Найбільш поширеним серед них залишається БпЛА «Герань-2», що є копією іранського дрона Shahed-136.