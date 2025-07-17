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Атаки РФ на ТЦК впливають на оцифровані дані військовозобов'язаних? Пояснення Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атаки РФ на ТЦК впливають на оцифровані дані військовозобов'язаних? Пояснення Міноборони
Дані реєстрів не зберігаються на місцях ТЦК, а розташовані на хмарній інфраструктурі
фото: vitatv (ілюстративне)

Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру «Оберіг»

Атаки Росії на територіальні центри комплектування жодним чином не впливають на цифрові бази даних військових і військовозобов’язаних. Про це Liga.net повідомили в Міноборони, інформує «Главком».

Зазначається, що наразі вже оцифровано понад 80% особистих справ військовозобов'язаних, а застосунок «Армія+» спрощує роботу для понад 800 тис. чинних військовослужбовців. Міноборони наголошує, що перевага цифровізації в тому, що вона дозволяє не залежати від паперових документів, які можуть бути втрачені або пошкоджені, особливо під час атак з боку Росії.

Міноборони пояснило, що дані реєстрів не зберігаються безпосередньо у ТЦК, а розміщені на захищеній хмарній інфраструктурі. Крім того, працівники військкоматів користуються особистими електронними кабінетами, які не прив’язані до певних комп’ютерів чи конкретних робочих місць.

«Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру «Оберіг»», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

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Теги: Міноборони ТЦК

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