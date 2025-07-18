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РФ вбила машиніста електровоза на Дніпропетровщині, його помічник – поранений

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вбила машиніста електровоза на Дніпропетровщині, його помічник – поранений
фото з відкритих джерел

Окупанти атакують українську залізницю

Російські терористи атакували електровоз на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник – поранений, але в стабільному стані», – йдеться в повідомленні.

РФ вбила машиніста електровоза на Дніпропетровщині, його помічник – поранений фото 1

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів, під час виконання службових обов'язків, загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза. Також тіґї ночі, на іншій ділянці на Донеччині, складач поїздів отримав осколкове поранення голови. Його транспортували до лікарні Мечникова в Дніпрі, де йому надають допомогу фахівці.

9 липня російські війська атакували залізничний вокзал у Херсоні. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало вісім людей, потерпілих серед них немає.

До слова, раніше повідомлялося, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Не може. Тому, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки взагалі можна у країні, яка піддається щоденним обстрілам, говорити про безпечні об'єкти. 

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Теги: Укрзалізниця

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