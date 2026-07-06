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Окупований Крим залишився без світла після нових ударів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупований Крим залишився без світла після нових ударів
У Криму зникли світло, вода та зв'язок
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Без світла залишився весь окупований півострів, а в окремих районах зникли також вода та зв'язок

Окупований Крим залишився без електропостачання після нових ударів. Масові відключення світла зафіксували в усіх містах і районах півострова, а в одному з районів критична ситуація склалася також із водопостачанням та зв'язком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

«У зв'язку з технологічними порушеннями, викликаними зовнішніми впливами, на високовольтних мережах відбулося масове відключення споживачів усіх міст та районів Республіки Крим», – пишуть місцеві Telegram-канали.

Підприємство «Крименерго» заявило, що вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Водночас гарантувати відновлення електропостачання до кінця дня там не змогли.

У ніч проти 6 липня місцева влада повідомила, що електропостачання було порушене «через атаку ЗСУ за межами міста». Після удару виникла пожежа на електропідстанції «Сімферополь» 330 кВ, розташованій поблизу села Строгонівка під Сімферополем. Очевидці повідомляли про густий дим і полум'я в районі об'єкта. Зазначається, що ця підстанція вже зазнавала атаки 25 червня 2026 року.

Найскладніша ситуація склалася в Роздольненському районі, де одночасно зникли електроенергія, водопостачання та мобільний зв'язок.

Місцеві жителі повідомляють, що працюють лише окремі магазини, які мають генератори. Водночас товари продають виключно за готівку, однак банкомати не працюють, а відділення банків залишаються зачиненими.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. Окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Крим ЗСУ вода блекаут

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