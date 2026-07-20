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Зеленський зустрівся з командирами «Хартії», «Азова» та Десантно-штурмових військ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський зустрівся з командирами «Хартії», «Азова» та Десантно-штурмових військ
Зеленський продовжує серію зустрічей із представниками військового керівництва
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент заслухав доповіді військового керівництва щодо застовування дронів та ключових загроз на фронті

Президент Володимир Зеленський зустрівся з командир корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським, командувачем Десантно-штурмових військ (ДШВ) Олегом Апостолом та командиром 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денисом Прокопенком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

«Подякував Ігорю Оболєнському за розвиток «Хартії» та обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень. Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів – це ключовий пріоритет», – наголосив Зеленський.

Командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський
Командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Крім того, президент заслухав доповідь Олега Апостола.

«ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз», – заявив глава держави.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з командувачем ДШВ Олегом Апостолом
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з командувачем ДШВ Олегом Апостолом
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Також Зеленський відзвітував про «дуже змістовну» розмову з Денисом Прокопенком.

«Дякую за незмінно добре підготовлену роботу й увагу до деталей. Важливо, щоб усі корективи нашої стратегії захисту України були чітко прораховані, перевірені. Працюємо і для того, щоб були наступні обміни полонених. Памʼятаємо про наших людей. Слава Україні!», – сказав президент.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з командиром 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денисом Прокопенком
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з командиром 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денисом Прокопенком
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський продовжує серію зустрічей із представниками військового керівництва. 20 липня він зустрівся з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та бригадним генералом Андрієм Білецьким.

Напередодні, 19 липня, Зеленський повідомив про особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом. 

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Крім того, глава держави мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. 

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

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Теги: ЗСУ армія військові Володимир Зеленський Олег Апостол

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