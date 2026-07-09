Від Ставрополя до Уфи. Зеленський підбив підсумки нових ударів по РФ

Президент повідомив про ураження одразу кількох важливих об'єктів російської нафтової інфраструктури, розташованих за сотні й навіть понад тисячу кілометрів від українського кордону

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові успішні удари Сил оборони по стратегічних об'єктах російської нафтової інфраструктури. Під атакою опинилися нафтобази, сховища пального, нафтоперекачувальна станція та нафтоналивний термінал у різних регіонах Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави.

За словами президента, воїни Служби безпеки України уразили дві нафтобази: у Ставрополі та Твері. Обидва об'єкти розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту.

☄️🔥 Воїни СБУ уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту, - Зеленський



Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту – близько 800… pic.twitter.com/K6fnIt3i43 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2026

Крім того, підрозділи Сил оборони завдали удару по резервному сховищу для накопичення та зберігання пального, яке знаходиться приблизно за 800 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Також українські військові уразили нафтоперекачувальну станцію в російській Уфі. За словами Зеленського, цей об'єкт розташований майже за 1500 кілометрів від державного кордону України.

Окремо президент повідомив про удар по нафтоналивному терміналу в Ростовській області РФ, який знаходиться приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту.

Глава держави наголосив, що українські військові послідовно реалізовують план далекобійних «санкцій» у відповідь на російські удари та затягування війни.

«Наші воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося – в Росію», – заявив Зеленський.

Президент також подякував усім українським військовим, які беруть участь у проведенні таких операцій і забезпечують ураження важливих об'єктів російського воєнно-промислового комплексу.

До слова, в ніч проти 9 липня зазнала нової атаки безпілотників Ростовська область. За повідомленнями російської сторони, вибухи пролунали в районі Азова, працювали сили протиповітряної оборони, а в Таганрозькій затоці пошкоджень зазнали два танкери.