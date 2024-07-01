СБУ викрила на корупції ексглаву Західного міжрегіонального управління Мін’юсту

До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих

За даними слідства, фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно боржників

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту, яке є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначає СБУ, фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов’язання. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад.

За даними слідства, за неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів фото: ssu.gov.ua/СБУ

За матеріалами справи, до організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи.

«За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів», – йдеться в повідомленні.

Керівник міжобласної структури Мін’юсту залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці зазначають, для передачі коштів організатор схеми залучив посередника – мешканця Івано-Франківська.

«Надалі фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу», – додає пресслужба.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників виявлено:

великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;

матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки;

мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади.

Натомість дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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