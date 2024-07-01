Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила на корупції ексглаву Західного міжрегіонального управління Мін’юсту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
СБУ викрила на корупції ексглаву Західного міжрегіонального управління Мін’юсту
До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно боржників

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту, яке є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначає СБУ, фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов’язання. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад.

За даними слідства, за неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів
За даними слідства, за неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За матеріалами справи, до організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи.

«За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів», – йдеться в повідомленні.

Керівник міжобласної структури Мін’юсту залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих
Керівник міжобласної структури Мін’юсту залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці зазначають, для передачі коштів організатор схеми залучив посередника – мешканця Івано-Франківська.

«Надалі фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу», – додає пресслужба.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників виявлено:

  • великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;
  • матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки;
  • мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади.

Натомість дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

Як повідомлялося, керівник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради Олександр Возний отримав підозру. За даними слідства, цього разу чиновник завдав бюджету столиці шкоди на 2,8 млн грн.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Теги: СБУ Міністерство юстиції корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України 30 червня 2022 року звільнили від окупантів острів Зміїний
Друга річниця звільнення Зміїного: СБУ показала унікальні кадри спецоперації
Вчора, 12:58
В Одесі затримали блогерів, які працювали на російські спецслужби
В Одесі блогери «зливали» локації ТЦК до проросійських Телеграм-каналів
27 червня, 14:33
Атаки на російські нафтопереробні заводи можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів
Сили оборони уразили понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз РФ
24 червня, 17:43
Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми
СБУ затримала двох блогерів, які зливали позиції ЗСУ
21 червня, 10:33
Симчишин уточнив, що велика частина інформації, яку зливав Бітюков, була пов’язана із військовими
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
14 червня, 14:34
Агентом РФ є мешканець Дніпропетровської області, який у 2000-х роках закінчив Московський державний університет
Вступив до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій. Російський агент отримав 15 років тюрми
13 червня, 16:54
Андрій Когут: «Не думаю, що прямо КДБ вбив Івасюка»
Хто вбив Володимира Івасюка? Директор Архіву СБУ висунув свою версію
12 червня, 00:29
Заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих зазначила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці
Пов'язані з РФ: У власність України повернено 58 компаній, що належали підсанкційним особам
5 червня, 11:21
Керманич Хмельницької області Сергій Тюрін переконаний: комендантська година потрібна, вона дозволяє мінімізувати пересування ворожих груп і вчасно їх виявити
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА Інтерв’ю
5 червня, 11:05

Кримінал

СБУ викрила на корупції ексглаву Західного міжрегіонального управління Мін’юсту
СБУ викрила на корупції ексглаву Західного міжрегіонального управління Мін’юсту
На Буковині чоловіки з мачете напали на прикордонника, один із них загинув
На Буковині чоловіки з мачете напали на прикордонника, один із них загинув
Затримано чоловіка, який підірвав гранату у центрі Луцька
Затримано чоловіка, який підірвав гранату у центрі Луцька
Прорив на Харківщині: ДБР перевірить дії екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ
Прорив на Харківщині: ДБР перевірить дії екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з ексміністра Сольського
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з ексміністра Сольського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6430
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5090
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4741
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
3784
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
3385
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua