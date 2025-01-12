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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей України
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг
фото з відкритих джерел

У більшості областей України оголошено I рівень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 12 січня, в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцнтр».

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Прогноз погоди на 12 січня
Прогноз погоди на 12 січня
Укргідрометцентр

Водіям варто бути особливо уважними за кермом, а під час руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Не забувати про ремені безпеки, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції і правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки).

Пішоходам варто переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбиваючі елементи.

Нагадаємо, загалом у неділю, 12 січня, в Україні очікується хмарна погода, подекуди невеликий сніг.

В західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг (вночі в Карпатах помірний сніг), вночі у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. 

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла. На високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

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Теги: погода прогноз погоди синоптик Укргідрометцентр

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