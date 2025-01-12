Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей України
У більшості областей України оголошено I рівень небезпеки, жовтий
Сьогодні, 12 січня, в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцнтр».
У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Водіям варто бути особливо уважними за кермом, а під час руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Не забувати про ремені безпеки, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції і правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки).
Пішоходам варто переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбиваючі елементи.
Нагадаємо, загалом у неділю, 12 січня, в Україні очікується хмарна погода, подекуди невеликий сніг.
В західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг (вночі в Карпатах помірний сніг), вночі у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла. На високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.
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