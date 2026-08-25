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Проблема харасменту в театрі. Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому юні актриси стають мовчазними жертвами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Римма Зюбіна: «У нашому суспільстві взагалі тема харасменту ніколи не піднімалася»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Я просто зніяковіла, коли людина впала на коліна, обіймаючи мої ноги»

Українська акторка Римма Зюбіна висловилася про проблему харасменту в театральних вишах, прокоментувавши справи викладачів, яких звинуватили у домаганнях. Артистка розповіла в інтервʼю «Главкому» й про власний досвід та пояснила, чому молодим акторкам складно розпізнати неприйнятну поведінку з боку педагогів.

Римма Зюбіна прокоментувала справу режисера, екскерівника Молодого театру Андрія Білоуса, який майже рік перебуває в СІЗО через звинувачення у сексуальних домаганнях. На думку акторки, справа Білоуса не має набувати політичного значення.

«Вважаю, що має працювати слідство, але повторюся: я категорично проти того, щоб ця справа завдяки провокаціям переростала в політичну. Тут немає ніякої політики чи утисків. При цьому на суді в його підтримку стояли люди з табличками «37» (відсилка до сталінського «Великого терору» – «Главком»)», – сказала зірка.

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Також Римма Зюбіна прокоментувала звинувачення сексуального характеру у бік актора та викладача Володимира Талашка, який звільнився з Київського університету театру, кіно та телебачення, та актора і викладача Театру імені Лесі Українки Давида Бабаєва, якого звинуватили після смерті.

Зірка вважає, що у таких ситуаціях складно довести провину, якщо вона дійсно є. А проблема полягає в тому, що раніше харасмент був темою табу. Зюбіна також наголосила, що у справах зі звинуваченнями у сексуальному насильстві чи домаганнях часто винною залишається жінка.

«А як довести провину? У нашому суспільстві взагалі тема харасменту ніколи не піднімалася. У нас жінка завжди в усьому винна. Ти одягла коротку спідницю – винна. Ти намалювала червоною помадою губи – винна…» – сказала артистка.

Акторка також зізналася, що й сама свого часу зазнавала з боку чоловіків неприйнятної поведінки: «Відчувала. У мене була обставина: я була вже заміжня жінка (Римма Зюбіна вийшла заміж за режисера Станіслава Мойсеєва у 1994 році, а в 1997-му прийшла працювати в Молодий театр – «Главком»). Але навіть при цьому відчувала…»

Проблема харасменту в театрі. Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому юні актриси стають мовчазними жертвами фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За словами жінки, до таких випадків неможливо бути готовою. «Я просто зніяковіла, коли людина впала на коліна, обіймаючи мої ноги. Сказала: «Побійтеся Бога, я ж заміжня жінка». Таке зазвичай ніхто не планує і не репетирує. Коли якась ситуація трапляється неочікувано, ти ніяковієш», – поділилася актриса.

Водночас подібне ставалося із зіркою й у повсякденному житті. Вона зауважила, що не ділилася цими історіями, адже раніше про тему харасменту майже не говорили публічно. «У молодості були й інші ситуації. Приміром, коли таксист почав везти мене не в ту сторону або коли їхала в поїзді з п'яними чоловіками в одному купе. Мені довелося перекрутити каблучку, щоб показати, що я заміжня жінка. Боялася і не спала тоді всю ніч. Хіба я могла підготуватися до такого? Це речі, про які ти нікому не розкажеш, бо в нашому суспільстві так було прийнято», – поділилася вона.

Тож Римма Зюбіна вважає, що у справі харасменту не можна визначати, хто правий, лише за кількістю свідків тієї чи іншої сторони, наводячи приклад справи Андрія Білоуса з Молодого театру. «І саме тому я не можу погодитися з тим, що в таких ситуаціях має вирішувати більшість. Якби в Молодому театрі вирішував голос більшості, нічого б не змінилося: 96 людей із колективу сказали, що «все ок», і лише 46 із цим не погодилися. Не кожна більшість є правою. Хорошою людиною був Сократ – і що, де була більшість? А спалення рудих у Середньовіччі? Якби тоді вирішувала більшість, ми б із вами тут уже не сиділи. Але світ змінюється, і зараз ми принаймні можемо говорити про харасмент публічно. І це проблема не лише театрального середовища», – зауважила Зюбіна.

Римма Зюбіна також висловилася про специфіку стосунків між студентами та викладачами. Вона пояснила, чому молодим студенткам може бути складно помітити те, що педагог перетнув межу. До слова, актор і викладач Університету Карпенка-Карого, народний артист Олексій Богданович після секс-скандалів перестав залишатися зі студентками наодинці. 

«У цій галузі інші стосунки з викладачем. У нас він навіть називається не «вчитель», а «майстер». Від самого першого курсу ця людина – твоя родина. Дуже багато дівчат, вступаючи в театральний, просто хочуть бути артисткою, вони не бачили раніше вистав, приїхали у велике місто, де в них нікого нема. Така дівчина довіряється майстру. І тут він каже: «Давайте зробимо вам таку фотокартку з оголеним плечиком. А давайте ще з грудьми – це ж мистецтво!» Коли ти не очікуєш, коли тобі соромно – ти не можеш одразу оцінити, що відбувається… Це зараз я можу про це спокійно говорити, але в перші роки навчання теж була перелякана», – розповіла вона.

Акторка пригадала свого «майстра», професора кафедри театральної режисури Київського національного університету культури і мистецтв Дмитра Семеновича Чайковського.

Під час навчання Зюбіна з одногрупниками ходила в гості до нього та його дружини, а Чайковський відвідував вистави юної актриси. «У нас були розмови, чаї, торти – це було зовсім інше. Дмитро Семенович приїздив на мій дебют в Ужгород, ходив на всі мої прем’єри в Києві, поки був живий. Але, можливо, хтось запрошує у гості зовсім з іншою метою. І ти йдеш, не знаючи, чого очікувати», – резюмувала зірка.

Як розповідав «Главком», у жовтні 2025 року поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. Нині суд залишив під вартою режисера та ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса. Проте йому призначено заставу. 

До слова, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відстороненили від роботи до закінчення службової перевірки. Зокрема, про сексуальні домагання з боку викладача заявила українська акторка та випускниця КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Вероніка Мішаєва-Яковлєва.

Нагадаємо, заслужена артистка України, акторка столичного Молодого театру Олена Узлюк зазнала домагань під час роботи в кіно від свого режисера. 

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Теги: студенти театр Римма Зюбіна університет Андрій Білоус

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