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Ексканцлерка Меркель витрачає на макіяж та зачіску €55 тис.

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексканцлерка Меркель витрачає на макіяж та зачіску €55 тис.
Ангела Меркель залишила найвищу посаду в Німеччині майже два роки тому, проте досі виставляє рахунки федеральному уряду
фото з відкритих джерел

За гарний зовнішній вигляд колишньої канцлерки Меркель Німеччина платить близько €3000 на місяць

Уряд Німеччини витратив майже €55 тис. на зачіски та макіяж колишньої канцлерки Ангели Меркель після того, як вона залишила посаду у 2021 році. Про це повідомляє видання Tagesspiegel з посиланням на отримані документи.

Незважаючи на те, що Меркель залишила найвищу посаду в Німеччині майже два роки тому, вона все ще виставляє рахунки федеральному уряду за деякі витрати.

Згідно з інформацією, Меркель не користується послугами своєї колишньої візажистки, а тепер покладається на нову перукарку-візажистку, яка також працює дизайнером одягу. Федеральний уряд оплачує зачіски та макіяж Меркель як для публічних, так і для приватних заходів. Наразі вона виставила рахунок на €17200 у 2023 році і на €37780 у 2022 році.

Це означає, що за гарний зовнішній вигляд колишньої глави уряду у Берліні платять близько €3000 на місяць. Якщо стилістка супроводжує Меркель на зустрічі, то це передбачає витрати на її проїзд і готель.

«Прийняття на себе витрат пов'язане з виконанням постійних офіційних обов'язків – незалежно від того, чи є вони публічними або непублічними», – повідомили у німецькій канцелярії.

Зростання витрат на перукарські послуги та візаж для чиновників у минулому викликало певну критику, а президент Асоціації платників податків Райнер Гольцнагель заявив, що витрати повинні бути «зведені до мінімуму, а в разі сумнівів – оплачуватися приватно».

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц також не шкодує коштів на публічні виходи, повідомляє видання. Цього року представники канцелярії витратили €21808 на зачіски та макіяж, тоді як у 2022 році ця цифра досягла €39910.

Нагадаємо, що німці обурені витратами міністерки закордонних справ. Нолова МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає на стиліста €8925 на день.

До слова, раніше Ангела Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни. Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.

Теги: Німеччина Ангела Меркель

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