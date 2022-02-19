Сьогодні – День Державного Герба

19 лютого 1992 року було затверджено Малий Державний Герб України

Україна сьогодні, у суботу, 19 лютого, відзначає День Державного герба.

Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як Малий Герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України.

Відкритий конкурс щодо створення проєкту Державного Герба України відповідно до Постанови Верховної Ради був оголошений 24 червня 1991 року (тобто ще за існування СРСР). Під егідою Комісії з питань культури і духовного відродження ВР було створено робочу групу-журі з народних депутатів, істориків, мистецтвознавців, музейників.

На конкурс надійшло понад 200 робіт (усі вони тепер зберігаються в Центральному державному архіві органів центральної влади та управління). Переміг проєкт історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького.

На думку Гречила, тризуб у графічній традиції періоду правління Великого князя Володимира був прийнятий невипадково: «Саме за князя Володимира всі етнічні українські землі були об’єднані в одній державі. У 1918 році тризуб також було обрано гербом УНР як символ соборності українських земель. Такий герб має ідею поновлення традиції державності».

24 серпня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні скандальний законопроєкт про Великий Герб.

Головним елементом Великого Герба буде тризуб (знак Княжої держави Володимира Великого) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті. У нинішньому варіанті над щитом зображено корону Ярослава Мудрого.

Щит з тризубом тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького). Під щитом – стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Раніше Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця зі 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.

Нагадаємо, зображення Великого Герба отримало шквал критики від експертів та пересічних українців. Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.