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    Сонячно, подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 23 жовтня

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    Погода в Україні у суботу, 23 жовтня, буде теплою та сонячною - Сонячно, подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 23 жовтня
    Погода в Україні у суботу, 23 жовтня, буде теплою та сонячною
    фото: Главком

    Температура повітря вдень триматиметься від +12 до +21 градуси

    Погода в Україні у суботу, 23 жовтня, буде теплою та сонячною. На Сході прогнозують дощі. Температура повітря вдень триматиметься від +12 до +21 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно і з проясненнями. Вдень температура повітря - від +10 до +14 градусів, а вночі температура опуститься до +4-8 градусів.

    У Центрі та на Півночі буде також похмура погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +12-14 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме від +4 до +7 градусів.

    На Сході України вдень прогнозують від +12 до +17 градусів. Уночі буде значно холодніше - від +7 до +11 градусів. У регіоні дощитиме.

    Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня
    Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня

    На Півдні середня добова температура становитиме +15-21 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься від +9 до +12. Дощів прогнозують тільки подекуди.

    У Києві прогнозують сонце, яке іноді буде ховатись за хмари. Температура повітря сягне +12-14 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +5-7 градусів. Без опадів.

    Нагадаємо, із середини тижня прийде потепління. Якою буде погода в кінці жовтня.

    До слова, напередодні Одесу накрив потужний буревій.

    Також 21 жовтня Львовом пронісся буревій. Через сильний вітер з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева.

    Раніше еколог розповів, що в Україні зникне бабине літо.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Сонячно, подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 23 жовтня