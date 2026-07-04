Співвласник «Нової пошти» пояснив, чому в Україні потрібно скасувати ліцензії на продаж пального

Для продажу пального в Україні необхідно отримати відповідну ліцензію (оптову чи роздрібну) та внести плату за неї

Володимир Поперешнюк вважає, що це допоможе уникнути паливного дефіциту та колапсу логістики

Співвласник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк закликав владу терміново скасувати ліцензування роздрібної торгівлі пальним та його зберігання.

На його думку, це дозволить швидко розгорнути нові точки продажу пального та мінімізувати ризики для логістики в умовах російських атак. Про це підприємець написав у Facebook, передає «Главком».

Поперешнюк зазначив, що через постійні обстріли автозаправних станцій виникла потреба децентралізувати мережу продажу пального.

«Через постійні обстріли наших АЗС стала терміновою потреба децентралізації та розподілення точок продажу палива. Потрібно швидко ускладнити ворогу можливість руйнувати нашу інфраструктуру та логістику», – наголосив він.

За словами співвласника «Нової пошти», йдеться про відкриття великої кількості нових точок продажу – від невеликих мобільних АЗС до продажу пального з бочок і каністр.

Водночас, на його переконання, реалізувати це швидко заважають чинні правила ліцензування та державне регулювання паливного ринку.

«Підприємці вмить впораються з цим завданням, але їм заважають ліцензії та регулювання паливної галузі. Через це виникає ризик нового паливного дефіциту та колапсу логістики», – заявив Поперешнюк.

Підприємець запропонував скасувати регулювання та ліцензії на роздрібну торгівлю пальним і його зберігання щонайменше у прифронтових областях, а в ідеалі – на всій території України.

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, роздрібний продаж пального в Україні дозволений лише за наявності відповідної ліцензії. Вона видається окремо на кожне місце торгівлі, а реалізація пального, за винятком споживчої тари об'ємом до 5 літрів, дозволена лише на ліцензованих АЗС, АГЗС та інших визначених законом об'єктах.