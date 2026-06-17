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Паливна криза в Росії поширилася на 53 регіони країни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Паливна криза в Росії поширилася на 53 регіони країни
Ще в 11 регіонах фіксується нестача пального на значній частині заправок
фото з відкритих джерел

«Роснефть», «Башнефть» і ТНК заборонили продаж бензину в каністри по всій країні

Паливна криза в Росії набула загальнонаціонального масштабу: обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів запроваджено вже у 53 регіонах, а найбільші нафтові компанії країни припинили продаж бензину в каністри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Bell і The Moscow Times.

Скільки регіонів охопив дефіцит

За оцінкою видання The Bell, обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів діють у 53 регіонах Росії, а також на окупованих територіях України. У 18 регіонах відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака бензину. Аналогічні ліміти введено на окупованих Кримському півострові, у Севастополі, Херсонській і Запорізькій областях, а також на підконтрольних Росії частинах Донеччини та Луганщини. Ще в 11 регіонах фіксується нестача пального на значній частині заправок – без формальних обмежень за літражем.

Нафтові гіганти зупиняють продаж у каністри

«Роснефть», «Башнефть» і ТНК оголосили про заборону продажу бензину в каністри на всіх власних АЗС по всій Росії. Оператори гарячої лінії пояснили це «підвищеним сезонним попитом» і уточнили, що «як правило» на заправках мережі діє ліміт у 90 літрів на автомобіль. «Заправка – лише в бак транспортного засобу», – повідомив один з операторів. Обмеження назвали тимчасовими.

Напередодні подібні ліміти запровадила «Татнефть» – після того, як у ніч на 12 червня безпілотники атакували завод «Танеко» в Нижньокамську, найбільше підприємство компанії, яке після удару повністю зупинило переробку. Обмеження «Татнефті» поширилися на Татарстан, Удмуртію, Москву, Петербург, а також Оренбурзьку, Нижньогородську, Воронезьку, Самарську та інші області.

Причина – удари по НПЗ, вихід – пальне гіршої якості

Головна причина кризи – систематичні удари дронів по нафтопереробній інфраструктурі. За даними Reuters, до кінця травня практично всі великі НПЗ у центральній частині Росії скоротили або зупинили роботу. Зранку 16 червня безпілотники атакували також найбільший нафтопереробний завод Москви в районі Капотні, що спровокувало паніку на столичних заправках і кілометрові черги.

Щоб пом'якшити дефіцит, уряд Росії дозволив окремим НПЗ постачати на внутрішній ринок бензин і дизель нижчого за стандарт «Євро-5» класу. Фактично допускається пальне рівня «Євро-3» – з вмістом сірки до 350 міліграмів на кілограм замість 10 міліграмів у «Євро-5». За попередженням аналітиків, таке пальне прискорить знос двигунів, вихлопної системи та каталізаторів. Втім, навіть це не вирішує проблему дефіциту.

Нагадаємо, 15 червня «Главком» повідомляв, що дефіцит бензину в Росії поширився від Москви до Поволжя: станом на 10 червня з нестачею пального зіткнулися щонайменше 25 регіонів країни. До слова, через удари дронів Росія втратила третину нафтопереробних потужностей – лише у травні безпілотники уразили 16 заводів, серед них вісім із десяти найбільших.

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Теги: росія обмеження заправка пальне автомобіль криза завод ринок бензин ліміт

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