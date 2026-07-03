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Атака на Україну, вибухи в окупованих Маріуполі та Криму: головне за ніч 3 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, вибухи в окупованих Маріуполі та Криму: головне за ніч 3 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 липня 2026 року

Російські терористи вдарили ракетою по Кривому Рогу, вдарили БпЛА по Сумщині, в окупованих Маріуполі та Криму пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 липня.

Атака на Кривий Ріг

Вибиті вікна у Кривому Рогу внаслідок атаки окупантів
Вибиті вікна у Кривому Рогу внаслідок атаки окупантів
фото: соціальні мережі

Російські війська завдали ракетного удару, поціливши між багатоквартирними будинками в місті Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Наразі виниклі пожежі вже ліквідовано, проте на місці події продовжується аварійно-рятувальна операція. Зафіксовано дуже багато пошкоджень, зокрема вибито вікна та балкони. У будинках тимчасово перекрито постачання газу та води.

Росія атакувала Сумщину безпілотниками

Сумщина потрапила під удар БпЛА
Сумщина потрапила під удар БпЛА
фото з відкритих джерел

У ніч на 3 липня російські безпілотники завдали удару по території Роменської громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у житловий будинок у приватному секторі. На момент ворожого удару всередині оселі перебували люди.

Маріуполь атакували БпЛА

Пожежа в окупованому Маріуполі
Пожежа в окупованому Маріуполі
фото: соціальні мережі

В ніч на 3 липня в окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. 

За попередньою інформацією, удар безпілотників було завдано безпосередньо по вантажних автомобілях (фурах), які окупанти щодня паркують уздовж бульвару Шевченка.

Вибухи в окупованому Криму

Атака на Україну, вибухи в окупованих Маріуполі та Криму: головне за ніч 3 липня фото 1
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вночі 3 липня тимчасово окупований Кримський півострів зазнав чергової атаки. 

За даними очевидців, потужні вибухи та звуки стрілянини (ймовірно, роботи засобів протиповітряної оборони) лунали в селищі Гвардійське. Також серія гучних вибухів прогриміла в районі військового аеродрому «Кача». Аналогічна ситуація зі звуками вибухів та стрілянини зафіксована поблизу аеродрому «Саки» в Новофедорівці, а також в інших населених пунктах Сакського району.

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Теги: Крим вибух Маріуполь Іран Кривий Ріг Олександр Вілкул окуповані території Дніпропетровщина ракета

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