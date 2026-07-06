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Ексміністр Кулеба розкрив реальну потребу України в перехоплювачах балістики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Ексміністр Кулеба розкрив реальну потребу України в перехоплювачах балістики
Дмитро Кулеба: «Цієї ночі Київ розстріляли балістикою, як у тирі»
Фото: Дмитро Кулеба/Facebook

Ексміністр МЗС: «Ключова проблема сьогодні – це ракети Patriot»

Місячна потреба України у ракетах до Patriot дорівнює їх річному обсягу виробництва у США. Як інформує «Главком», про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Позаминулої атаки (на Київ – «Главком») я нарахував чотири постріли Patriot. (…) Але цієї ночі я жодного характерного звуку не почув. Може, десь ще стріляли, але точно не так інтенсивно», – зауважив Кулеба.

Ексміністр МЗС закликав мешканців усіх міст України усвідомити: наразі українці беззахисні перед ворожими балістичними ракетами.

«Цієї ночі Київ розстріляли балістикою, як у тирі. На жаль, я не бачу, звідки до нас можуть у достатній кількості приїхати перехоплювачі для балістичних ракет. Навіть президент говорив, що якщо по нас випустили 70 ракет – це означає, що нам треба 140 перехоплювачів (для їх відбиття – «Главком»). Бо розрахунок 1:2: щоб перехопити одну балістичну ракету, треба вистрілити двома «антибалістиками». Уявімо собі, що росіяни раз на тиждень роблять таку атаку. Це 560 на місяць (потреба України в перехоплювачах – «Главком»). Виробництво цих перехоплювачів у Сполучених Штатах – 600 на рік. Тобто нам на місяць потрібно стільки, скільки США виготовляють на рік.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія масовано атакувала Київ балістикою. У столиці внаслідок обстрілу станом на зараз загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

До відома, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про критичний дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot та повідомив, що Міністерство оборони розпочинає переговори із країнами-партнерами щодо їхньої термінової передачі зі складів.

Зазначимо, що запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.

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Теги: Київ обстріл ракета Дмитро Кулеба системи ППО

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