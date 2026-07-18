У Краснодарському краї зазнав аварії вертоліт Мі-2: пілот загинув

Через падіння гелікоптера сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів

Вертоліт Мі-2 сільськогосподарського призначення зазнав аварії в Краснодарському краї, пілот загинув. Як інформує «Главком», про це повідомляє головне управління МНС Росії в регіоні.

Відомо, що вертоліт проводив обробку полів.

Також через падіння гелікоптера сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів.

Мі-2 – це радянський легкий багатоцільовий гелікоптер, розроблений у 1960-х роках. Має максимальну швидкість 210 км/год та дальність польоту до 360 км. Завдяки компактності (довжина — 17,42 м), використовується для патрулювання, сільськогосподарських робіт, навчання та перевезення пасажирів.

Нагадаємо, у червні цього року вертоліт Мі-2, який здійснював обприскування поля поблизу хутора Прикубанський у Краснодарському краї, зазнав аварії.

Також у Приморському краї РФ зник вертоліт із людьми на борту. Далекосхідна транспортна прокуратура повідомляє, що вертоліт R-44 виконував лісоавіаційні роботи.