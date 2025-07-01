Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Автор фрази про «русскій воєнний корабль» звільнився з лав ВМС ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Автор фрази про «русскій воєнний корабль» звільнився з лав ВМС ЗСУ
Грибов: в нас наразі є тільки один ворог, якого крім нас всих, ніхто не буде стримувати і добряче давати відсіч
колаж: glavcom.ua

Автор фрази про «русскій воєнний корабль», морпіх Роман Грибов, звільнився з лав ВМС ЗСУ

Морський піхотинець Роман Грибов, відомий як автор легендарної фрази про «русскій воєнний корабль», повідомив про своє звільнення з лав Військово-морських сил Збройних сил України. За його словами, це сталося через «обставини», а не через особисте бажання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Романа Грибова.

Грибов зазначив, що з 2018 року і до цього моменту він був «вірним назавжди – Морській піхоті». Він пообіцяв згодом розповісти про обставини свого звільнення.

Незважаючи на залишення військової служби, Роман Грибов наголосив, що це не звільняє його від обов'язку робити все можливе для перемоги України над ворогом.

«Тепер я вільний і відкритий для всіх 24/7. Поки я можу робити якусь користь для допомоги побратимам і тим кому можу, я буду це робити», – заявив морпіх.Роман Грибов також звернувся до українського народу із закликом ігнорувати внутрішні спроби розколоти суспільство, наголошуючи на єдиному ворогу – Росії.

«Тому любий український народе, хочу вам додати, що якби вас не хотіли б зламати всередині країни, все пропускайте повз. З ними ми будемо розбиратися потім. В нас наразі є тільки один ворог, якого крім нас всих, ніхто не буде стримувати і добряче давати відсіч», – підкреслив він.Наостанок, Грибов нагадав про нинішній статус Росії як «другої країни в світі по озброєнню», яка «стабільно получає п@зди від маленької України! А ще ми воюємо за своє і нікому не збираємося нічого віддавати!»

Закінчив свій допис Роман Грибов словами: «Разом до Перемоги! Слава Україні!»

Нагадаємо, Роман Грибов в інтерв’ю «Главкому» розповів про свою службу. Наша довга розмова не тільки про минуле – ситуацію на Зміїному три роки тому і колективне рішення побратимів послати крейсер «Москва» та почати прощатися з життям. Ми говоримо і про сьогоднішній день, моральний дух на фронті, спротив американському «рудому бісу», і навіть про сплановане

Читайте також:

Теги: Роман Грибов корабль ЗСУ армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Витримати умови в полоні Андрію допомогло те, що він обіцяв своїй доньці повернутися
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію
29 червня, 15:20
Головні новини ночі проти 26 червня
Підписання угоди про створення Спецтрибуналу, виступ Зеленського: головне за ніч
26 червня, 05:49
Звільнені воїни перебували у російській неволі понад два роки
Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня
20 червня, 21:10
Нана хоче взяти участь у післявоєнній відбудові України
Колумбійка служить у ЗСУ та мріє бачити Україну вільною
15 червня, 19:15
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей
РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями: є пошкодження на 27 локаціях
10 червня, 09:22
В оперативне оточення на Курщині потрапив 56-й десантно-штурмовий полк
У Курській області ЗСУ взяли в оточення окупантів
7 червня, 05:59
Противник просунувся в районах Біловодів, Локні та Садків
Російські окупаційні війська просунулися в Сумській області – DeepState
7 червня, 01:17
Ситуація на фронті 2 червня
Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу
2 червня, 23:21
Ситуація на фронті 1 червня
Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу
1 червня, 22:49

Події в Україні

На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич
На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич
На Хмельниччині в готелі стався вибух: постраждав військовий і його дружина
На Хмельниччині в готелі стався вибух: постраждав військовий і його дружина
Автор фрази про «русскій воєнний корабль» звільнився з лав ВМС ЗСУ
Автор фрази про «русскій воєнний корабль» звільнився з лав ВМС ЗСУ
У Львові звільнено водія автобуса, який проігнорував хвилину мовчання
У Львові звільнено водія автобуса, який проігнорував хвилину мовчання
Папа Римський призначив нового Кам'янець-Подільського єпископа РКЦ
Папа Римський призначив нового Кам'янець-Подільського єпископа РКЦ
Розвідка ідентифікувала окупантів, причетних до ракетного удару по центру Сум
Розвідка ідентифікувала окупантів, причетних до ракетного удару по центру Сум

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
24K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
18K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
16K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
14K
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua