Автор фрази про «русскій воєнний корабль» звільнився з лав ВМС ЗСУ

Грибов: в нас наразі є тільки один ворог, якого крім нас всих, ніхто не буде стримувати і добряче давати відсіч

Автор фрази про «русскій воєнний корабль», морпіх Роман Грибов, звільнився з лав ВМС ЗСУ

Морський піхотинець Роман Грибов, відомий як автор легендарної фрази про «русскій воєнний корабль», повідомив про своє звільнення з лав Військово-морських сил Збройних сил України. За його словами, це сталося через «обставини», а не через особисте бажання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Романа Грибова.

Грибов зазначив, що з 2018 року і до цього моменту він був «вірним назавжди – Морській піхоті». Він пообіцяв згодом розповісти про обставини свого звільнення.

Незважаючи на залишення військової служби, Роман Грибов наголосив, що це не звільняє його від обов'язку робити все можливе для перемоги України над ворогом.

«Тепер я вільний і відкритий для всіх 24/7. Поки я можу робити якусь користь для допомоги побратимам і тим кому можу, я буду це робити», – заявив морпіх.Роман Грибов також звернувся до українського народу із закликом ігнорувати внутрішні спроби розколоти суспільство, наголошуючи на єдиному ворогу – Росії.

«Тому любий український народе, хочу вам додати, що якби вас не хотіли б зламати всередині країни, все пропускайте повз. З ними ми будемо розбиратися потім. В нас наразі є тільки один ворог, якого крім нас всих, ніхто не буде стримувати і добряче давати відсіч», – підкреслив він.Наостанок, Грибов нагадав про нинішній статус Росії як «другої країни в світі по озброєнню», яка «стабільно получає п@зди від маленької України! А ще ми воюємо за своє і нікому не збираємося нічого віддавати!»

Закінчив свій допис Роман Грибов словами: «Разом до Перемоги! Слава Україні!»

Нагадаємо, Роман Грибов в інтерв’ю «Главкому» розповів про свою службу. Наша довга розмова не тільки про минуле – ситуацію на Зміїному три роки тому і колективне рішення побратимів послати крейсер «Москва» та почати прощатися з життям. Ми говоримо і про сьогоднішній день, моральний дух на фронті, спротив американському «рудому бісу», і навіть про сплановане