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Відомий експілот Формули-1 відпочивав із партнером на яхті в Сан-Тропе (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відомий експілот Формули-1 відпочивав із партнером на яхті в Сан-Тропе (фото)
Раль Шумахер відпочивав на яхті зі своїм партнером Етьєном
фото: justjared.com

Партнери разом насолоджувалися сонцем на приватній яхті, і в якийсь момент їх помітили

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер оголосив про свою нетрадиційну орієнтацію влітку 2024 року, і тепер відкрито показує свої стосунки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Just Jared.

Німецький колишній гонщик був помічений 10 червня під час поїздки до Сан-Тропе, Франція, де він відпочивав з бойфрендом Етьєном Буске-Кассаном.

Відомий експілот Формули-1 відпочивав із партнером на яхті в Сан-Тропе (фото) фото 1
фото: justjared.com

Партнери разом насолоджувалися сонцем на приватній яхті, і в якийсь момент їх помітили. Пізніше вони завітали до ресторану морепродуктів Chez Joe.

8 фото
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фото: justjared.com

У липні 2024 року Ральф Шумахер заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Німець опублікував світлину зі своїм партнером, на ім'я Етьєн, з яким перебуває у відносинах протягом останніх двох років.

Ральфу Шумахеру 49 років. Гонщик – молодший брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Дебютував у Формулі-1 у 1997 році за команду «Джордан» і після двох сезонів перейшов до «Уільямсу», де двічі ставав четвертим за підсумками року – у 2001 та 2002 роках.

Раніше Ральф Шумахер був одружений з колишньою дружиною Корою, і вони мають 23-річного сина Давида Шумахера, який також є гонщиком.

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Теги: Міхаель Шумахер ЛГБТ

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