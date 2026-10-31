Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм і розповів про злочини РФ

Глава держави повідомив про загибель близько 120 представників духовенства та пошкодження і руйнування 800 релігійних споруд

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм напередодні 35-ї річниці його інтронізації, яку відзначатимуть 2 листопада. Під час розмови йшлося про дипломатичні зусилля для завершення війни, гуманітарну операцію в окупованих Олешках та наслідки російських атак на українські церкви й духовенство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Зеленський розповів Варфоломію про ситуацію в Україні

Володимир Зеленський привітав Вселенського патріарха Варфоломія з прийдешньою 35-ю річницею інтронізації. Вона припадає на 2 листопада.

фото: Офіс президента України

Під час зустрічі президент поінформував предстоятеля про роботу України з міжнародними партнерами задля досягнення миру. Зокрема, розповів про контакти з американською стороною.

Окремо співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Україні. Зеленський звернув увагу на постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі та об'єктах, які забезпечують життєдіяльність населення.

фото: Офіс президента України

Ще однією темою стала гуманітарна операція в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Під час неї вдалося врятувати людей. Президент назвав це важливим результатом і висловив сподівання, що міжнародна спільнота посилюватиме тиск на Росію, аби подібні гуманітарні кроки стали можливими й надалі.

Зеленський подякував Варфоломію за послідовну публічну позицію, підтримку України та молитви за мир.

фото: Офіс президента України

Скільки представників духовенства вбила Росія

Окремо Володимир Зеленський повідомив про втрати серед українського духовенства та руйнування релігійних пам'яток унаслідок російської агресії.

За словами президента, росіяни вбили близько 120 представників духовенства. Він наголосив, що йдеться про навмисні вбивства внаслідок цілеспрямованих атак на священнослужителів, церкви та інші релігійні установи.

Крім того, в Україні зруйновано або пошкоджено близько 800 релігійних споруд. Серед них є пам'ятки, вік яких сягає тисячі років.

За словами глави держави, російські війська атакували святині ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами.

«І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що руйнування релігійних споруд завдає особливого болю українському духовенству.

🙏Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і обговорив мирні зусилля та порятунок жителів Олешок Президент привітав Патріарха з 35-ю річницею інтронізації, яку відзначатимуть 2 листопада. Також розповів про російські удари по українській енергетиці та гуманітарну операцію на Херсонщині. Глава держави подякував Варфоломію за підтримку України та молитви за мир. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026 Підписуйтеся на канал «Главком» у Х

Нагадаємо, у червні 2025 року Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних будинків, а також убила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Про це йшлося у заяві Ради церков після російського удару, який пошкодив Софійський собор у Києві. Детальніше – у матеріалі «Главкома» про реакцію релігійних організацій на пошкодження святині.