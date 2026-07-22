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Вчені зафіксували найбільше за історію спостережень танення арктичного льоду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вчені зафіксували найбільше за історію спостережень танення арктичного льоду
Площа арктичного льоду у вересні, коли вона досягає річного мінімуму, скоротилася вдвічі з 1979 року
фото з відкритих джерел

Науковці: пауза у 2020-х була лише тимчасовим уповільненням

Період відносної стабілізації арктичного морського льоду, який учені спостерігали останні 20 років, добіг кінця – а замість нього зафіксовано найбільше річне скорочення зимового льодового покриву за всю історію супутникових спостережень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Що показало нове дослідження

Ще торік науковці дивувалися: попри глобальне потепління, у 2005–2024 роках швидкість скорочення арктичного льоду статистично значуще не зростала. Тоді дослідники пояснювали це природними коливаннями океанічних течій, які тимчасово компенсували підвищення температур, і попереджали, що це лише відстрочка – танення мало відновитися вдвічі швидшими темпами протягом наступних 5–10 років.

Новий аналіз найсвіжіших супутникових даних підтвердив цей прогноз – і навіть швидше, ніж очікувалося. Провідний автор дослідження, доктор Дуо Чан із Саутгемптонського університету, зазначив, що те, що на початку 2020-х виглядало як зупинка танення, насправді було лише тимчасовим уповільненням у межах довшої тенденції до скорочення.

Наскільки швидко тане лід зараз

Найпомітніші зміни зафіксували у 2024–2025 роках: площа зимового морського льоду в Арктиці зменшилася на 5,8% – це найбільше річне скорочення за весь час супутникових спостережень. Для порівняння: із 1979 року, коли розпочався регулярний моніторинг, площа арктичного льоду у вересні – під час сезонного мінімуму – зменшилася приблизно вдвічі.

Співавтор дослідження доктор Алессандро Сільвано додає, що таке різке падіння у 2025 році справді нетипове, однак цілком пояснюється фізичними процесами на тлі поточного потепління Арктики.

Чому це стосується не лише Арктики

Взимку морський лід працює як своєрідний ізолятор між відносно теплим океаном і значно холоднішою атмосферою. Коли льоду стає менше, в атмосферу потрапляє більше тепла й вологи з океану – а це, за словами авторів дослідження, здатне впливати на розподіл атмосферного тиску, розвиток штормів і загальну циркуляцію повітряних мас, змінюючи погоду навіть у регіонах, далеких від полярного кола.

Дуо Чан підкреслює, що короткострокові періоди відновлення можуть тимчасово маскувати довгострокову тенденцію: низькі показники зимового льодового покриву у 2025 та 2026 роках чітко демонструють, що втрата арктичного льоду не зупинилася, а триває на тлі глобального потепління.

Нагадаємо, ці висновки узгоджуються з тим, що вже відчула Європа цього літа: аномальна спека наприкінці червня забрала життя понад 10 тисяч людей, а вже цього тижня синоптики прогнозують нову хвилю спеки з температурами до 50 градусів в популярних курортних регіонах.

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Теги: клімат Арктика Європа спека

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