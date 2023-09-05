5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 5 вересня

5 вересня відзначається міжнародний день благодійності, День психоаналітика та День Амазонки. Віряни вшановують пам'ять священника Захарія та його дружини Єлисавети.

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Міжнародний день благодійності

В Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності. Дата була заснована ООН для того, щоб спонукати якомога більше людей займатися благодійністю. Свято створили на честь матері Терези, яка є однією з найвідоміших постатей, що пов'язані з благодійністю. Справжнє ім'я її Агнес Гондже Боянджіу, вона народилася 26 серпня 1910 року у місті Скоп'є (сучасна Македонія). Її батьки були католиками і мати славилася таким милосердям, що завжди запрошувала до свого дому бідняків, щоб їх нагодувати.

День психоаналітика

Свято найбільш відоме на території США. Але навіть у нашій країні можна привітати тих людей, хто допомагає розібратися у собі, своїх проблемах і вирішити їх для кращого життя.

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День Амазонки

Свято популярне в Бразилії, де протікає ця велична річка. Взагалі вшановують не лише її, але й всі навколишні території, які називаються Амазонія.

Яке сьогодні релігійне свято

5 вересня в церковному календарі – день пам’яті священника Захарія та його дружини Єлисавети. За переказами праведна Єлисавета була сестрою Анни, яка народила Діву Марію. Жила вона разом зі своїм чоловіком у Хевроні, але не мала дітей навіть в похилому віці. Якось явився Захарію ангел Гавриїл, який повідомив, що у подружжя з'явиться син Іоанн. Священник цій звістці не повірив, за що Господь відібрав у нього дар мовлення. Говорити він зміг лише в той день, коли народився його син. Під час періоду, коли Ірод вбивав немовлят, Захарій та Єлисавета ховали Іоанна в пустелі. Захарія схопили і намагалися дізнатися, де перебувають його дружина та син. Але він нічого не сказав, за що був убитий. Згідно з одним із переказів через 40 днів життя в пустелі Єлисавета померла, а Іоанна вигодував ангел.

Що не можна робити цього дня

Заборонено пускати незнайомців до будинку.

Не можна пригощати когось продуктами.

Краще не ходити цього дня в брудному одязі.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: листя вже пожовкло, осінь прийде рано, а зима буде суворою;

в горобини жовте листя – отже, зима буде ранньою і холодною;

на горобині багато ягід – до дощової осені;

домашня худоба ховається в сарай – чекайте на погіршення погоди;

на цибулі багато лушпиння –буде м'яка і малосніжна зима.

Пам’ятні події 5 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 вересня:

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1015 рік – у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;

1755 рік – британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);

1793 рік – Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;

1800 рік – Королівство Великої Британії захоплює Мальту;

1918 рік – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка стає першою собакою кінозіркою;

1929 рік – прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;

1939 рік – США проголошують нейтралітет в Другій світовій війні;

1957 рік – виходить у світ роман Джека Керуака «На дорозі» – одна з найкращих книг про покоління бітників;

1964 рік – група The Animals посідає перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun».

1991 рік – відбувається перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії – «Кіношок»;

1998 рік – пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолює чарт;

2014 рік – у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Єфрем, Іван, Микола, Павло.