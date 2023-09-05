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5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 вересня – Міжнародний день благодійності
фото з відкритих джерел

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 5 вересня

5 вересня відзначається міжнародний день благодійності, День психоаналітика та День Амазонки. Віряни вшановують пам'ять священника Захарія та його дружини Єлисавети.

Міжнародний день благодійності

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності. Дата була заснована ООН для того, щоб спонукати якомога більше людей займатися благодійністю. Свято створили на честь матері Терези, яка є однією з найвідоміших постатей, що пов'язані з благодійністю. Справжнє ім'я її Агнес Гондже Боянджіу, вона народилася 26 серпня 1910 року у місті Скоп'є (сучасна Македонія). Її батьки були католиками і мати славилася таким милосердям, що завжди запрошувала до свого дому бідняків, щоб їх нагодувати.

День психоаналітика

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято найбільш відоме на території США. Але навіть у нашій країні можна привітати тих людей, хто допомагає розібратися у собі, своїх проблемах і вирішити їх для кращого життя.

День Амазонки

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято популярне в Бразилії, де протікає ця велична річка. Взагалі вшановують не лише її, але й всі навколишні території, які називаються Амазонія.

Яке сьогодні релігійне свято

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5 вересня в церковному календарі – день пам’яті священника Захарія та його дружини Єлисавети. За переказами праведна Єлисавета була сестрою Анни, яка народила Діву Марію. Жила вона разом зі своїм чоловіком у Хевроні, але не мала дітей навіть в похилому віці. Якось явився Захарію ангел Гавриїл, який повідомив, що у подружжя з'явиться син Іоанн. Священник цій звістці не повірив, за що Господь відібрав у нього дар мовлення. Говорити він зміг лише в той день, коли народився його син. Під час періоду, коли Ірод вбивав немовлят, Захарій та Єлисавета ховали Іоанна в пустелі. Захарія схопили і намагалися дізнатися, де перебувають його дружина та син. Але він нічого не сказав, за що був убитий. Згідно з одним із переказів через 40 днів життя в пустелі Єлисавета померла, а Іоанна вигодував ангел.

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено пускати незнайомців до будинку.
  • Не можна пригощати когось продуктами.
  • Краще не ходити цього дня в брудному одязі. 

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: листя вже пожовкло, осінь прийде рано, а зима буде суворою;
  • в горобини жовте листя – отже, зима буде ранньою і холодною;
  • на горобині багато ягід – до дощової осені;
  • домашня худоба ховається в сарай – чекайте на погіршення погоди;
  • на цибулі багато лушпиння –буде м'яка і малосніжна зима.

Пам’ятні події 5 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 вересня:

  • 1015 рік – у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;
  • 1755 рік – британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);
  • 1793 рік – Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;
  • 1800 рік – Королівство Великої Британії захоплює Мальту;
  • 1918 рік – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка стає першою собакою кінозіркою;
  • 1929 рік – прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;
  • 1939 рік – США проголошують нейтралітет в Другій світовій війні;
  • 1957 рік – виходить у світ роман Джека Керуака «На дорозі» – одна з найкращих книг про покоління бітників;
  • 1964 рік – група The Animals посідає перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun».
  • 1991 рік – відбувається перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії – «Кіношок»;
  • 1998 рік – пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолює чарт;
  • 2014 рік – у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

Іменини

День ангела сьогодні святкують  Єфрем, Іван, Микола, Павло.

Теги: свято традиції

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