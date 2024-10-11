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Ціни на картоплю можуть досягти свого піку в 2025 році – експерт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ціни на картоплю можуть досягти свого піку в 2025 році – експерт
Експерт пояснив, чи збиватиме імпортна картопля ціну на українську. На його думку, це залежатиме від ринків, на яких ця продукція пропонується
фото: glavcom.ua

Максим Гопка: «50-55 грн – це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн»

В Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в ефірі «Українського Радіо».

Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.

«Я не кажу, що не буде вітчизняної. Вона буде, але її буде менше, як це було в минулі роки. А для кінцевого споживача з усіма витратами, того ж супермаркету, який також має свою націнку, я думаю, що ми можемо спокійно підійти до 50 грн за кілограм, це точно», – сказав він.

За словами Гопки, 50-55 грн – це ціна, яка може бути за кілограм картоплі. «Але це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн», – додав він.

Експерт також пояснив, чи збиватиме імпортна картопля ціну на українську. На його думку, це залежатиме від ринків, на яких ця продукція пропонується.

«Якщо ми кажемо про картоплю, то це Єгипет, це можуть бути країни ЄС, навіть та сама Польща. Але треба розуміти, що в нас є додаткові витрати на логістику і тимчасове зберігання. Плюс націнка, яка присутня безпосередньо в імпортерів. Тому в комплексі все це можливо не дасть далі збільшуватись ціні, але й не зламає і не дасть їй знизитись», – пояснив він.

Гопка додав, що може скластися ситуація, як у 2023 році з цибулею, коли продукція була на ринку, вона дійшла до свого піку і трималася в ціні.

Нагадаємо, як і раніше прогнозували експерти, ціни на картоплю в Україні зростатимуть, наразі вони найдешевші в році. Серед основних причин здорожчання – літня посуха і не врожай.  

Натомість «Главком» оцінив рівень цін на картоплю у столичних супермаркетах та на овочевих ятках. Варто зазначити, що ціни варіюються від 21 грн за кілограм і вище. Приміром у мережі супермаркетів Novus кілограм картоплі можна купити за 26,99 грн та за 31,99 грн.

Нагадаємо, у середині липня вартість картоплі становила 11-16 грн/кг.

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Теги: Єгипет овочі продукти ціни радіо Максим Гопка

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