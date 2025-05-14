14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна сваритися з рідними

14 травня відзначається День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, Міжнародний день шанування чихуахуа та День поширення інформації про травми спинного мозку. Віряни вшановують памʼять мученика Ісидора.

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Це день пам’яті, який має особливе значення. За даними ізраїльського національного меморіалу Катастрофи і Героїзму «Яд Вашем», в Україні таких людей 26731. Вони удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю Праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом Праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн.

Міжнародний день шанування чихуахуа

День присвячений одній з найменших порід собак у світі – чихуахуа. Це особлива нагода для власників та шанувальників цих собак висловити свою любов і вдячність цим чарівним і відданим товаришам. Чихуахуа – це порода з давньою історією, що сягає стародавніх цивілізацій у Мексиці. Вони відомі своїм маленьким розміром, але великим характером і виразними очима.

День поширення інформації про травми спинного мозку

Травми спинного мозку можуть бути спричинені різними факторами, включаючи травматичні нещасні випадки, захворювання та генетичні розлади. Ці травми можуть призвести до низки фізичних, сенсорних і когнітивних порушень і можуть мати серйозний вплив на якість життя людини.

День народження вазеліну

Цього дня у 1878 році американський хімік Роберт Чезбро запатентував вазелін як торгову марку. Вазелін, відомий також як нафтове желе, був винайдений Чезбро 1859 року і став популярним засобом для лікування різних шкірних проблем, таких як опіки, порізи та сухість шкіри.

Яке сьогодні релігійне свято

14 травня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика, провидця і чудотворця Ісидора. Жив у III столітті на острові Хіос, родом був з Александрії. Він постраждав за часів правління імператора Декія (249-251 роки).

Ісидор був благочестивим християнином і служив у полку воєначальника Нумерія. Він жив згідно з християнськими цінностями, уникаючи язичницьких звичаїв і зберігаючи свою віру незаплямованою. Коли імператор видав ще один указ, який вимагав від воїнів поклонятися язичницьким богам і приносити жертви, Ісидор відмовився відступити від своєї віри, навіть під загрозою мук і смерті.

Сотник, який знав про віру Ісидора, повідомив про це Нумерію. Перед воєначальником Ісидор сміливо сповідав свою віру в Христа і відмовився відступити від неї. За свою відданість Ісидор був підданий жорстоким катуванням. Навіть після того, як йому відрізали язик, він продовжував прославляти Христа. Нумерій, здивований його мужністю, втратив мову і видалив наказ відсікти голову Ісидорові.

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Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися з рідними.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не варто лінуватися.

Народні прикмети

Похмура погода – на поганий урожай.

Якщо холодний день, то таким буде літо.

Якщо в небі високо літають ластівки, то чекайте на теплу і сонячну погоду.14:24

Пам’ятні події 14 травня

1796 – британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

1811 – Парагвай здобув незалежність від Іспанії.

1853 – у США запатентували згущене молоко.

1900 – у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.

1915 – після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).

1940 – Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.

1948 – у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

1955 – у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об'єднане командування збройними силами.

1975 – футболісти «Динамо» (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Ісидор, Леонтій, Максим, Микита.