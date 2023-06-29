Єдиний спосіб вирішити проблему з Московським патріархатом

Церковна психологія, особливо московської традиції, просто працює інакше, ніж у звичайних людей

МП сподівається, що так чи інакше «перечекають» будь-які вимоги з боку будь-якої влади

Державна служба етнополітики та свободи совісті нещодавно опублікувала перелік кроків, які могли б показати, що УПЦ таки не МП. Не словом, а конкретними канонічними справами.

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Речник УПЦ МП відповів у звичній хамській манері, фактично знов підтвердивши, що таки МП.

Такий пінг-понг може тривати без кінця: МП сподівається, що так чи інакше «перечекають» будь-які вимоги з боку будь-якої влади. Надії на те, що вони підуть на взаємовигідний коМПроміс із владою – марні. Церковна психологія, особливо московської традиції, просто працює інакше. Дуже добре зрозумів це під час роботи над Томосом.

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Тож єдиний спосіб вирішити проблему з МП – це виконати чинний закон щодо перейменування, і ухвалити закон про заборону в Україні рпц і її структурних підрозділів.

Якщо ж владі бракує голосів – варто працювати над їх примноженням. Бо затягування проблеми грає на руку МП.