Єдиний спосіб вирішити проблему з Московським патріархатом
МП сподівається, що так чи інакше «перечекають» будь-які вимоги з боку будь-якої влади
Державна служба етнополітики та свободи совісті нещодавно опублікувала перелік кроків, які могли б показати, що УПЦ таки не МП. Не словом, а конкретними канонічними справами.
Речник УПЦ МП відповів у звичній хамській манері, фактично знов підтвердивши, що таки МП.
Такий пінг-понг може тривати без кінця: МП сподівається, що так чи інакше «перечекають» будь-які вимоги з боку будь-якої влади. Надії на те, що вони підуть на взаємовигідний коМПроміс із владою – марні. Церковна психологія, особливо московської традиції, просто працює інакше. Дуже добре зрозумів це під час роботи над Томосом.
Тож єдиний спосіб вирішити проблему з МП – це виконати чинний закон щодо перейменування, і ухвалити закон про заборону в Україні рпц і її структурних підрозділів.
Якщо ж владі бракує голосів – варто працювати над їх примноженням. Бо затягування проблеми грає на руку МП.
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