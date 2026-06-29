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Сили оборони вперше збили російського «Сокола» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Сили оборони вперше збили російського «Сокола» (відео)
Російський окупант із зенітним дроном «Сокол-И»
фото з відкритих джерел

Від презентації ворожого дрона до першого збиття українськими військовими минув всього місяць

Українські захисники вперше збили новий російський дрон «Сокол-И», який окупанти розробили для боротьби з українськими розвідувальними та ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію «Генерал Черешня» та 57 окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Пілоти 57-ї ОМПБр збили новий російський дрон перехоплювачем «Генерал Черешня AIR».

За словами оборонців, росіяни розробили безпілотник «Сокол», щоб протидіяти українським ударним та розвідувальним дронам.

Від презентації ворожого дрона до першого збиття українськими військовими минув всього місяць.

Ворог заявляє, що «Сокол» літає на швидкості до 150 км/год і на висоті до 5 тис. м. Корпус дрона зроблений з пінопласту, а бойова частина – з дистанційним підривом або кінетична (тобто буквально для тарану цілі).

Нагадаємо, протягом січня-травня 2026 року Україна імпортувала безпілотників на $1,01 млрд. Зазначена сума в 1,7 раза більша порівняно з січнем-травнем 2025 року, коли імпорт безпілотників становив 597,66 млн доларів. Дрони за перші п'ять місяців 2026 року склали 2,5% від загальної вартості товарного імпорту України, тоді як торік за аналогічний період цей показник був 1,91%.

До слова, Україна вперше оголосила відкритий конкурентний тендер на закупівлю ударних безпілотників middle-strike та розвідувально-ударних комплексів такого класу. Новий підхід має посилити конкуренцію між виробниками, пришвидшити постачання найефективніших рішень для фронту та забезпечити державі найкращу ціну.

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Теги: ЗСУ війна військові фронт дрон

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