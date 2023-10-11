У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)
За словами жінки СРСР не зупинило, а «продовжує міжнародну правосуб’єктність»
Під час громадського обговорення щодо перейменування міста Червоноград на Львівщині одна з жінок заявила, що СРСР досі існує. Відео потрапило у соцмережі.
За словами жінки СРСР не зупинило, а «продовжує міжнародну правосуб’єктність». Також вона вказала на те, що нібито в статуті ООН вказано, що постійними членами Ради безпеки є Радянський Союз, а не РФ.
Також містянка заявила, що не визнає Верховну Раду. Крім того, жінка вважає, що 20 стаття Конституції України «не виконана та не містить законів про державний герб, гімн і прапор».
«Так, ми за них голосували, але вони не набули правосуб’єктності, вони не мають права приймати того рішення. Зміна назви міста – справа місцевого значення, і тільки ми на загальних зборах жителів, людей маємо право вирішувати – змінювати назву чи ні, а ніяка «верховна зрада», ніякий кабмін. Все, що вони поприймали до сьогоднішнього дня, всі їхні захцянки без гербової печатки – фікція», – заявила з трибуни одна з противниць перейменування міста.
Примітно, що знайшлись й ті, хто підтримав слова жінки та почали аплодувати в залі.
Користувачі соцмереж відреагували на слова містянки.
Нагадаємо, 8 жовтня, у Червонограді на Львівщині відбулося громадське обговорення щодо перейменування міста, де більшість присутніх виступили проти такої ініціативи.
До слова, у червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики.
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