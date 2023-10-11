Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)
Містянка заявила, що не визнає Верховну Раду
фото: скріншот з відео

За словами жінки СРСР не зупинило, а «продовжує міжнародну правосуб’єктність»

Під час громадського обговорення щодо перейменування міста Червоноград на Львівщині одна з жінок заявила, що СРСР досі існує. Відео потрапило у соцмережі.

За словами жінки СРСР не зупинило, а «продовжує міжнародну правосуб’єктність». Також вона вказала на те, що нібито в статуті ООН вказано, що постійними членами Ради безпеки є Радянський Союз, а не РФ.

Також містянка заявила, що не визнає Верховну Раду. Крім того, жінка вважає, що 20 стаття Конституції України «не виконана та не містить законів про державний герб, гімн і прапор».

«Так, ми за них голосували, але вони не набули правосуб’єктності, вони не мають права приймати того рішення. Зміна назви міста – справа місцевого значення, і тільки ми на загальних зборах жителів, людей маємо право вирішувати – змінювати назву чи ні, а ніяка «верховна зрада», ніякий кабмін. Все, що вони поприймали до сьогоднішнього дня, всі їхні захцянки без гербової печатки – фікція», – заявила з трибуни одна з противниць перейменування міста.

Примітно, що знайшлись й ті, хто підтримав слова жінки та почали аплодувати в залі.

Користувачі соцмереж відреагували на слова містянки.

Користувачі соцмереж прокоментували виступ жінки
Користувачі соцмереж прокоментували виступ жінки
фото: скріншот

Нагадаємо, 8 жовтня, у Червонограді на Львівщині відбулося громадське обговорення щодо перейменування міста, де більшість присутніх виступили проти такої ініціативи.

До слова, у червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики.

Теги: Львівщина декомунізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок зіткнення водійка «Акцента» від отриманих травм померла на місці події
На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії
9 жовтня, 11:32
На Львівщині жінка катувала 10-річну подругу своєї доньки
На Львівщині жінка катувала 10-річну подругу своєї доньки
28 вересня, 14:17
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років
Переплутав вночі зі звіром: на Львівщині мисливець застрелив племінника
25 вересня, 16:46
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми посадовця
У Львові ексочільник оборонного заводу «роззброював» українську ППО
25 вересня, 15:14
Ворог обстріляв Черкаси: уламки впали у центрі міста
Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
21 вересня, 12:06
Російські терористи атакували Дрогобич
Атака на Львівщину: на підприємстві, куди влучила ракета, були працівники
21 вересня, 11:29
У Дрогобичі є влучання ворожих ракет
Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів: влада повідомила про наслідки
21 вересня, 08:11
Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри
Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри
20 вересня, 21:35
Група жителів села Верхня Яблунька зі шарпаниною і вигуками «Геть!» виганяли директора зі школи
На Львівщині батьки школярів вигнали директора-прихильника УПЦ МП (відео)
14 вересня, 14:28

Суспільство

У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)
У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)
Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі
Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі
Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською
Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською
Рада пропонує оформляти спадщину онлайн
Рада пропонує оформляти спадщину онлайн
Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
39K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
27K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
20K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
8325
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
7118
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту