У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)

За словами жінки СРСР не зупинило, а «продовжує міжнародну правосуб’єктність»

Під час громадського обговорення щодо перейменування міста Червоноград на Львівщині одна з жінок заявила, що СРСР досі існує. Відео потрапило у соцмережі.

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За словами жінки СРСР не зупинило, а «продовжує міжнародну правосуб’єктність». Також вона вказала на те, що нібито в статуті ООН вказано, що постійними членами Ради безпеки є Радянський Союз, а не РФ.

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Також містянка заявила, що не визнає Верховну Раду. Крім того, жінка вважає, що 20 стаття Конституції України «не виконана та не містить законів про державний герб, гімн і прапор».

«Так, ми за них голосували, але вони не набули правосуб’єктності, вони не мають права приймати того рішення. Зміна назви міста – справа місцевого значення, і тільки ми на загальних зборах жителів, людей маємо право вирішувати – змінювати назву чи ні, а ніяка «верховна зрада», ніякий кабмін. Все, що вони поприймали до сьогоднішнього дня, всі їхні захцянки без гербової печатки – фікція», – заявила з трибуни одна з противниць перейменування міста.

Примітно, що знайшлись й ті, хто підтримав слова жінки та почали аплодувати в залі.

Користувачі соцмереж відреагували на слова містянки.

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Користувачі соцмереж прокоментували виступ жінки фото: скріншот

Нагадаємо, 8 жовтня, у Червонограді на Львівщині відбулося громадське обговорення щодо перейменування міста, де більшість присутніх виступили проти такої ініціативи.

До слова, у червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики.