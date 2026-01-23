Глава МЗС Італії розкритикував Зеленського за заяви на адресу Європи

Антоніо Таяні заявив, що ЄС зробив усе можливе для збереження незалежності України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на критику президента України Володимира Зеленського на адресу Європейського Союзу, заявивши, що ЄС надав Україні максимальну політичну, фінансову та військову підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Таяні італійському виданню Il Giornale на полях бізнес-форуму між Італією та Німеччиною.

Глава МЗС Італії, коментуючи виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, натякнув на невдячність українського президента щодо ролі Європи у підтримці України. «Мені здається, що він не дуже щедрий стосовно Європи», – сказав Таяні.

Він також наголосив, що Європейський Союз зробив усе можливе для збереження української державності. «Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни», – додав італійський міністр.

Заява Таяні пролунала після того, як президент України у своєму виступі в Давосі висловив низку критичних зауважень на адресу Європейського Союзу щодо темпів та рішучості його дій.

Зокрема, Зеленський розкритикував ЄС за недостатні заходи для протидії так званому «тіньовому флоту» Росії, який використовується для експорту нафти в обхід санкцій. «Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні, заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо. Чому президент Трамп може зупинити танкери з тіньового флоту і припинити постачання нафти, а Європа – ні?» – заявив Зеленський.

Крім того, президент України висловив жаль, що побоювання перед можливою реакцією Росії не дозволили Євросоюзу реалізувати початкову ідею так званої «репараційної позики» Україні за рахунок заморожених російських активів.