У Яремчі через джип-тури виник конфлікт між бізнесом та екологами

Після рейдів проти незаконного джипінгу організатори турів намагалися заблокувати пункт екологічного контролю

22 липня біля пункту екологічного контролю зібралися люди, які надають послуги джип-турів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Карпатського округу.

За інформацією інспекції, метою зібрання було блокування роботи пункту та врегулювання ситуації щодо проїзду територією природно-заповідного фонду.

У Держекоінспекції пояснили, що напередодні, 21 липня, її працівники разом із представниками Карпатського національного природного парку та правоохоронцями провели рейд із виявлення та документування незаконного проїзду транспортних засобів заповідними територіями. Такі заходи, наголошують у відомстві, спрямовані на дотримання режиму охорони природно-заповідного фонду та притягнення порушників до відповідальності.

За підсумками рейду екоінспектори виявили сім випадків незаконного проїзду територією природно-заповідного фонду та склали сім адміністративних протоколів. Наразі справи перебувають на розгляді суду. У Держекоінспекції також повідомили, що розмір збитків, завданих природно-заповідному фонду за зафіксованими порушеннями, становить 41,7 тисяч гривень.

Власникам транспортних засобів направили вимоги про їх відшкодування. Окрім цього, інспектори опрацювали 14 повідомлень, у тому числі отриманих через сервіс «ЕкоЗагроза». Попередньо ймовірну шкоду довкіллю за цими зверненнями оцінили майже у 1,4 мільйона гривень.

Водночас міський голова Яремча Андрій Мироняк вважає, що джипінг може існувати за умови чіткого регулювання. За його словами, позашляховики мають рухатися лише визначеними дорогами, а не природними територіями, адже найбільшої шкоди довкіллю завдає саме пересування транспортом поза шляхами.

Мер також зазначив, що для цього необхідно облаштувати відповідну інфраструктуру, визначити місця для зупинок і забезпечити належне прибирання територій. Крім того, на його думку, бізнес підприємців, які організовують джип-тури, має бути легальним і перебувати під контролем.

Від початку року інспектори провели шість заходів державного контролю, під час яких зафіксували сім випадків незаконного проїзду територією природно-заповідного фонду. За цими фактами склали сім адміністративних протоколів, які вже передали до суду. Також порушникам нарахували 41,7 тис. грн збитків.

Крім того, екологи опрацювали 14 звернень щодо ймовірного незаконного проїзду заповідними територіями. Попередньо завдану довкіллю шкоду за цими випадками оцінюють майже у 1,4 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада у січні 2025 року заборонила джипінг на територіях природно-заповідного фонду. У Міндовкіллі тоді пояснювали, що пересування позашляховиків заповідними територіями призводить до руйнування ґрунтів, знищення рослинності та шкодить диким тваринам.

У березні 2025 року телеведучий Дмитро Комаров опинився в центрі дискусії через кадри з поїздками позашляховиком у Карпатах. Тоді він пояснив, що знімальна група пересувалася лише дорогами загального користування, а не територіями природно-заповідного фонду, та наголосив, що підтримує заборону незаконного джипінгу.