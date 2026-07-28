Нові власники знесли будинок Задорнова у Юрмалі

На місці будівлі звели сучасний котедж вартістю близько €3 млн

У латвійській Юрмалі знесли будинок російського сатирика Михайла Задорнова, який він придбав ще у 1990 році. На місці колишньої оселі артиста тепер стоїть сучасний двоповерховий котедж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Будинок Задорнова був розташований на ділянці площею близько 2,8 тис. квадратних метрів. У ньому було десять кімнат, зокрема три спальні, дві ванні кімнати та камін, який сатирик встановив для створення затишку. Саме там артист приймав журналістів і представників шоу-бізнесу.

Після смерті Задорнова у 2017 році нерухомість перейшла у власність його першої дружини Велти Задорнової. Однак утримувати будинок на відстані було складно, оскільки вона проживає у Москві. У квітні 2020 року маєток спочатку виставили на оренду, а згодом продали. Вже у жовтні нові власники звернулися до міської ради Юрмали із проханням дозволити демонтаж будівлі.

Оскільки ділянка розташована на території містобудівної пам’ятки державного значення, роботи потрібно було погодити з Національним управлінням культурної спадщини Латвії. У підсумку дозвіл на знесення будинку отримали. На його місці з’явився сучасний особняк, вартість якого оцінюють приблизно у €3 млн.

Стара будівля і новий особняк колаж: росЗМІ

Михайло Задорнов – російський сатирик і гуморист. Він народився у Юрмалі, а помер 10 листопада 2017 року після боротьби з важкою хворобою. Підтримував кремлівську позицію щодо України та часто робив антиукраїнські заяви.

Нагадаємо, у Латвії планують прибрати з державних автошляхів дорожні знаки, що вказують напрямок до Росії та Білорусі. За попередніми оцінками, реалізація проєкту коштуватиме близько 120 тис. євро.