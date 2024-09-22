У Одесі їжачок вийшов на дорогу і спровокував ДТП

Правоохоронці перевірили водіїв обох транспортних засобів на стан сп’яніння – вони були тверезі

Унаслідок зіткнення транспортних засобів травмувалась 38-річна пасажирка маршрутки

У Одесі на вулиці Михайла Комарова трапилася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждала одна людина. Як інформує поліція області, автопригода сталася 20 вересня близько 22-ї години.

Правоохоронці встановили, що 50-річний водій маршрутки вʼїхав в задню частину легковика під керуванням 37-річного чоловіка, коли останній різко загальмував. Як пояснив сам водій автівки, під час руху він помітив посеред проїжджої частини їжака, тому натиснув на гальма, аби не наїхати на тварину.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів травмувалась 38-річна пасажирка маршрутки. Медики діагностували в жінки перелом руки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні. Правоохоронці перевірили водіїв обох транспортних засобів на стан сп’яніння – вони були тверезі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження буде призначено низку експертиз та встановлено повні обставини події.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. У результаті аварії нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми, його було шпиталізовано.

ДТП сталося в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Лобановсько сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку. На місті аварії працювали дві бригади «швидкої», поліція та рятувальники.