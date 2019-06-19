У Генпрокуратурі заявили, що коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено



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Звіт Міжнародної слідчої групи і описані нею обставини вчинення злочину були максимально детальними

Коло підозрюваних буде розширено після того, як спільна Міжнародна слідча група буде готова до того, щоб цю інформацію надати громадськості, - Сторожук

Коло підозрюваних в причетності до знищення пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі буде розширене. Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук в коментарі Радіо НВ.

«Я можу стверджувати, що воно [коло підозрюваних, — ред.] буде розширено, але після того, як спільна Міжнародна [слідча, - ред.] група буде готова до того, щоб цю інформацію надати громадськості», — сказав Сторожук. Також він зазначив, що звіт Міжнародної слідчої групи і описані нею обставини вчинення злочину були максимально детальними.

Нагадаємо, прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення у вбивстві чотирьом підозрюваним в причетності до краху пасажирського літака в липні 2014 року на Донбасі.

Росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко оголошені в міжнародний розшук.

Як повідомлялося, Луценко пообіцяв арештувати українця, причетного до збиття МН17.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.