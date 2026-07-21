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Девʼятирічний американець встановив світовий рекорд, відкривши власний музей (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андерсон Тейлор захоплюється динозаврами та скам’янілостями
фото: Guinnessworldrecords.com.

Хлопець отримав $20 тис. на відкриття свого музею

Школяр Андерсон Тейлор потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Його визнали наймолодшим у світі куратором музею. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

Андерсон Тейлор мешкає у Кембриджі, штат Іллінойс (США). У 2024 році, коли йому було дев'ять років, він відкрив власний Кембриджський музей природничої історії та став його куратором. Нині Тейлору 11 років.

Захоплення хлопчика історією зʼявилося, коли він із родиною вирушив до Шотландії. «Коли я поїхав до Шотландії, я відвідав Музей динозаврів Стаффіна, і саме це надихнуло мене на створення цього музею. Я все своє життя захоплювався динозаврами та скам’янілостями», – розповів школяр.

Андерсон Тейлор відкрив власний музей
Андерсон Тейлор відкрив власний музей
фото: Guinnessworldrecords.com.

Тож після мандрівки хлопець почав займатися створенням власного музею. Його підтримала громадськість, коли він провів презентації свого проєкту. Тоді ж він почав отримувати експонати для свого музею від шанувальників.

Нині Андерсону Тейлору 11 років
Нині Андерсону Тейлору 11 років
фото: Guinnessworldrecords.com.

«Найчастіше це люди, які приходять і дають мені трохи каміння, а потім, якщо я не знаю, що це таке, я питаю їх, чи знають вони. Або я відводжу їх до експерта, і якщо експерт знає, що це за камінь, він мені скаже, або ж вони надсилають їх іншому експерту, а потім, якщо вони все ще не знають, що це таке, ми класифікуємо їх як нову річ», – поділився він.

Андерсон Тейлор показує експонати зі свого музею
Андерсон Тейлор показує експонати зі свого музею
фото: Guinnessworldrecords.com.

Зрештою Андерсону Тейлору вдалося отримати $20 тис. для свого музею та знайти приміщення. «Спочатку я знайшов будівлю після купи переговорів у сільській раді тут, у місті. Це приміщення раніше було пожежною станцією, сільською радою, а тепер це музей. Після цього мені почали давати речі для демонстрації, вітрини, а потім, приблизно через місяць, ми почали отримувати фінансування», – сказав юний власник музею.

Нагадаємо, в Італії група студентів створила найбільший паперовий літак у світі. Створений із клею та паперу літак здійснив політ та встановив світовий рекорд. Його перший зліт став рекордним та потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він мав пролетіти щонайменше 15 м

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Теги: історія США діти музей рекорд

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