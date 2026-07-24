Харків: ворожий БпЛА влучив у авто, водій загинув

Ворожий БпЛА влучив у автомобіль у Харкові

Ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль у Київському районі міста

У Харкові внаслідок атаки російського ударного безпілотника загинув водій автомобіля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Спочатку міський голова повідомив про влучання ворожого БпЛА у Київському районі Харкова та зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Згодом Терехов уточнив, що водій автомобіля, в який влучив російський дрон, загинув.

«На жаль, водій автомобіля, в який влучив ворожий БПЛА, помер. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – написав міський голова. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

До слова, російські окупанти ввечері 21 липня атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Руська Лозова Харківської області. Унаслідок удару загинули дві жінки.

Нагадаємо, вранці 9 липня російський дрон атакував легковий автомобіль у Херсоні. За даними рятувальників, двоє людей загинули внаслідок удару російським БпЛА по автомобілю.