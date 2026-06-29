Негода в Україні, удари по Дніпру, Запоріжжю та Харкову. Головне за 29 червня 2026
Дайджест новин 29 червня 2026 року
Негода наробила лиха в різних містах України. Зокрема, у Львові блискавкою вдарило шестирічну дівчинку. Крім того, унаслідок російських ударів загинули люди у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.
«Главком» склав добірку головних подій 29 червня.
Негода в Україні
29 червня Україну накрила сильна негода. У столиці після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті чути грім, небо затягнули темні хмари.
Тим часом у Львові внаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка. Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у місті. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.
Атака на Дніпро
Російська терористична армія вдарила по Дніпру. Під вечір кількість загиблих через цю атаку збільшилася до шести. У місті понівечені підприємство, училище, приватні оселі, автівки. Постраждали 29 людей.
Удари по цивільному транспорту в Запоріжжі
Російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Запоріжжю. Зокрема, FPV-дрон влучив у маршрутне таксі з пасажирами в одному з районів міста. Спочатку повідомлялося про двох загиблих, однак згодом у кареті швидкої допомоги померла важкопоранена жінка. Таким чином, кількість жертв зросла до трьох.
Крім того, пізніше російський безпілотник вибухнув поблизу автобуса. За даними Запорізької ОВА, сім людей, у тому числі дві дитини, постраждали.
Смерть студентки в Харкові
Росія вдарила керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Унаслідок атаки загинула 23-річна дівчина. Ще 12 людей зазнали поранень. Одна постраждала перебуває у вкрай важкому стані, лікарі борються за її життя.
За даними місцевого медіа «Думка», молода жінка, яку вбила Росія, приїхала в Харків на випускний. Поряд із тілом лежала мантія випускниці.
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