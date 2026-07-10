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Росія атакувала Харківщину: загинула жінка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Харківщину: загинула жінка
Наслідки атаки безпілотниками у Валках Богодухівського району
фото: Харківська ОВА

У Валках через дрони постраждали четверо людей, пошкоджено п'ять будинків

Російські війська атакували безпілотниками місто Валки Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок удару загинула 50-річна жінка, ще четверо людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами очільника обласної адміністрації, ворог атакував Валки безпілотниками. На місці загинула 50-річна жінка. Також постраждала 23-річна жінка – її госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Гострої реакції на стрес зазнали ще двоє місцевих мешканців – 27-річний чоловік та 18-річний хлопець. Психологічну та медичну допомогу їм надали безпосередньо на місці атаки.

Внаслідок обстрілу в Валках спалахнула пожежа. Пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків та дві господарчі споруди. Усі екстрені служби, включно з рятувальниками та медиками, працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атаки.

Богодухівський район, до якого належать Валки, розташований за кілька десятків кілометрів від російського кордону і регулярно потрапляє під удари безпілотників. Ворог систематично атакує не лише населені пункти району, а й логістичні маршрути, зокрема трасу Харків – Суми, що проходить поблизу.

Через постійні обстріли Харківська ОВА раніше розширила зону обов'язкової евакуації цивільного населення, включивши до переліку сім населених пунктів Богодухівського району – селище Золочів та села Писарівка, Гур'їв, Леміщине, Малижине, Мерло і Морозова Долина. За даними обласної влади, у безпечніші місця потрібно вивезти понад 7 тисяч людей, з них – 1,7 тис. дітей та понад 300 маломобільних мешканців.

Загалом Харківська область залишається одним із найчастіших напрямків російських ударів – лише за останній тиждень ворог завдав удару керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова, де також є загиблі й постраждалі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині через ракетний удар РФ загинула жінка, серед поранених були діти. Росія продовжує щоденно атакувати регіон дронами, авіабомбами та артилерією.

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Теги: росія стрес населення ворог Харків пожежа Харківщина

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