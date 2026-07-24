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У Криму пролунали вибухи: під ударом опинився склад Wildberries

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Криму пролунали вибухи: під ударом опинився склад Wildberries
Наслідки нічної атаки безпілотників в окупованому Сімферополі
фото: соцмережі

У Сімферополі, Судаку та Євпаторії вночі пролунали вибухи, у частини міст зникли світло й вода

У ніч на 24 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів – під удари безпілотників потрапили щонайменше чотири населені пункти півострова, у кількох із них зникли світло та вода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали «Кримський вітер» та Exilenova+.

Сімферополь: під атакою склад Wildberries 

У Сімферополі приліт зафіксували поблизу Республіканської клінічної лікарні імені Семашка – там розташований склад Wildberries, який обслуговує окупантів по всьому Кримському півострову.

У Криму пролунали вибухи: під ударом опинився склад Wildberries фото 1

Ідеться про сортувальний центр Wildberries – головний логістичний хаб компанії на півострові, розташований на околиці міста, на 12-му кілометрі Московського шосе, у районі смт Молодіжне. За відкритими даними про логістику Wildberries, через об'єкт проходять магістральні вантажівки з Росії – переважно через Керченський міст із хабів у Краснодарському краї, звідки товари розподіляють по пунктах видачі замовлень по всьому Криму. Центр також приймає постачання від кримських підприємців за схемами FBW і FBS та працював у цілодобовому режимі; площа першої черги майданчика, запущеного спільно з місцевим оператором IC Logistics, перевищує 6 тис. кв.м.

Через удари безпілотників по великих складах Wildberries на півдні Росії – зокрема по хабу в Краснодарі, який був основним транзитним вузлом для Криму, – сімферопольський об'єкт останнім часом і так відчував брак нових надходжень, а терміни обробки та видачі замовлень зсувалися. Це вже щонайменше п'ятий випадок ураження об'єктів компанії лише за останній тиждень.

Приліт по складу у Сімферополі підтвердила пресслужба Wildberries.

У Криму пролунали вибухи: під ударом опинився склад Wildberries фото 2

Крім того, за даними «Кримського вітру», у районі Сімферопольської ГРЕС пролунали потужні прильоти – очевидці повідомляють про заграву та густий чорний дим над містом. Імовірно, під ударом опинилася теплоелектроцентраль: подібні об'єкти вже неодноразово атакували дрони в різних частинах півострова.

Згодом серія вибухів у Сімферополі повторилася: мобільні вогневі групи окупантів намагалися збивати безпілотники, проте, за словами очевидців, безрезультатно.

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Судак і Євпаторія: без офіційного підтвердження і без світла

У Судаку, за неперевіреними наразі даними підписників, приблизно о 00:03 пролунав вибух на електропідстанції – інформація потребує офіційного підтвердження. Утім, наслідки очевидні: усе місто залишилося без світла, а в більшості районів також зникла вода. Раніше Судак уже потрапляв під масштабний блекаут, що охоплював одразу кілька міст півострова.

В Євпаторії, за словами місцевих мешканців, відбиття атаки безпілотників тривало щонайменше пів години – у місті лунали вибухи.

Нагадаємо, попередньої ночі, 23 липня, вибухи вже лунали в Криму та на окупованій Луганщині – тоді під ударом опинилися підстанції на південному узбережжі півострова та автостоянка з технікою окупантів у Луганську.

До слова, детальніше про те, чому склади Wildberries перетворилися на регулярну ціль ударів по території Росії, «Главком» розповідав раніше.

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Теги: блекаут Wildberries вибух Керченський міст Крим Сімферополь

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