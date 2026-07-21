Масштабна пожежа під Санкт-Петербургом та удар по Сумах: головне за ніч 21 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 21 липня 2026 року

Ніч на 21 липня принесла масштабні пожежі в Росії, нові повідомлення про атаки безпілотників та інші важливі події. «Главком» зібрав головні новини, які варто знати станом на ранок.

Під Санкт-Петербургом спалахнула масштабна пожежа

У ніч на 21 липня у місті Всеволожськ Ленінградської області РФ сталася масштабна пожежа на території підприємства з виробництва полімерних матеріалів, розташованого в одному з місцевих індустріальних парків. За даними МНС Росії, вогонь охопив 5900 квадратних метрів, а після прибуття рятувальників з'ясувалося, що горить виробничо-складська будівля. До ліквідації пожежі залучили понад 50 співробітників екстрених служб і 20 одиниць спеціальної техніки, після чого пожежу вдалося локалізувати. У мережі поширилися фото й відео густого чорного диму та відкритого полум'я, яке було видно з різних районів міста. Російська влада не повідомила про постраждалих і не назвала причин займання, також офіційно не заявлялося про зв'язок інциденту з атаками безпілотників чи бойовими діями.

Під Санкт-Петербургом сталася масштабна пожежа в індустріальному парку фото: скрин з відео

Росіяни спалили «Епіцентр» у Сумах

Увечері 20 липня російські війська атакували Суми ударними безпілотниками. Спочатку під удар потрапив житловий сектор міста, де було пошкоджено багатоповерховий будинок, а за даними Сумської ОВА, постраждали жінка та двоє дітей. Згодом унаслідок ще однієї атаки виникла масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», кадри якої поширили місцеві Telegram-канали.

У Сумах палає «Епіцентр» через атаку російських БпЛА фото: Кордон.Медіа

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