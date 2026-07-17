Вибухи у Вишневому. Суд відправив під варту керівників оборонного підприємства

Слідство вважає, що боєприпаси зберігалися в непризначених ангарах поблизу житлових будинків, а після російської атаки це призвело до смертельної детонації

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід генеральному директору оборонного підприємства та його заступнику з виробництва, яких підозрюють у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому Київської області. Обох фігурантів взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Зокрема, Руслан Кучинський перебуватиме під вартою до 14 вересня 2026 року без можливості внесення застави. Аналогічний запобіжний захід суд обрав і для його заступника.

Судове засідання проходило у закритому режимі. Таке рішення ухвалили через наявність у матеріалах справи інформації, розголошення якої може завдати шкоди обороноздатності держави.

За версією слідства, керівництво підприємства організувало зберігання боєприпасів у складських ангарах, які не були призначені для цього та не мали необхідних дозвільних документів. Крім того, ці приміщення розташовувалися поблизу житлової забудови.

Слідство також встановило, що використані ангари не відповідали вимогам щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин. Правоохоронці вважають, що генеральний директор не забезпечив належної організації виробничої діяльності, дотримання правил пожежної безпеки та виконання нормативних вимог щодо поводження з вибухонебезпечними матеріалами.

Представники сторони обвинувачення та захисту після завершення засідання від коментарів відмовилися.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби.

До слова, Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.