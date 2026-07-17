Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вибухи у Вишневому. Суд відправив під варту керівників оборонного підприємства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи у Вишневому. Суд відправив під варту керівників оборонного підприємства
Руслан Кучинський у залі суду
фото: NV

Слідство вважає, що боєприпаси зберігалися в непризначених ангарах поблизу житлових будинків, а після російської атаки це призвело до смертельної детонації

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід генеральному директору оборонного підприємства та його заступнику з виробництва, яких підозрюють у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому Київської області. Обох фігурантів взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Зокрема, Руслан Кучинський перебуватиме під вартою до 14 вересня 2026 року без можливості внесення застави. Аналогічний запобіжний захід суд обрав і для його заступника.

Судове засідання проходило у закритому режимі. Таке рішення ухвалили через наявність у матеріалах справи інформації, розголошення якої може завдати шкоди обороноздатності держави.

За версією слідства, керівництво підприємства організувало зберігання боєприпасів у складських ангарах, які не були призначені для цього та не мали необхідних дозвільних документів. Крім того, ці приміщення розташовувалися поблизу житлової забудови.

Слідство також встановило, що використані ангари не відповідали вимогам щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин. Правоохоронці вважають, що генеральний директор не забезпечив належної організації виробничої діяльності, дотримання правил пожежної безпеки та виконання нормативних вимог щодо поводження з вибухонебезпечними матеріалами.

Представники сторони обвинувачення та захисту після завершення засідання від коментарів відмовилися.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби.

До слова, Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України. 

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.

Читайте також:

Теги: вибух росія війна Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор знову заговорив про «історичні землі». Чому це повна маячня з точки зору права
«Історичні землі» України: п'ять фактів, які руйнують міфи Путіна
26 червня, 15:53
Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, візит президента Гондурасу. Головне за 19 червня 2026
Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, візит президента Гондурасу. Головне за 19 червня 2026
19 червня, 21:37
Минулося без жертв і травмованих
На Вінниччині постраждали будинки через російську атаку (фото)
21 червня, 13:22
Наразі з’ясовуються наслідки удару
Окупанти атакували кінотеатр в центрі Конотопа: кількість поранених зросла (оновлено)
24 червня, 15:37
Уночі та вранці 24 червня росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині
Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу» в кількох областях, є поранена
24 червня, 18:41
Аварія сталася на проспекті Князя Володимира у Білій Церкві
У Білій Церкві загинув мотоцикліст після зіткнення з позашляховиком
1 липня, 16:19
За даними Міноборони Китаю, навчання «Морська взаємодія-2026» є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами Москви та Пекіна
Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання
5 липня, 11:59
В Україні триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2026 року
7 липня, 09:20
Президент Чехії озвучив тривожний прогноз щодо планів Путіна
Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні
9 липня, 12:57

Кримінал

Вибухи у Вишневому. Суд відправив під варту керівників оборонного підприємства
Вибухи у Вишневому. Суд відправив під варту керівників оборонного підприємства
Фінал телефонного обману: у Запоріжжі «співробітники банку» підуть під суд
Фінал телефонного обману: у Запоріжжі «співробітники банку» підуть під суд
На Тернопільщині директор інтернату отримав підозру у торгівлі людьми
На Тернопільщині директор інтернату отримав підозру у торгівлі людьми
На Хмельниччину екстрадовано експосадовця, засудженого до дев'яти років тюрми
На Хмельниччину екстрадовано експосадовця, засудженого до дев'яти років тюрми
Дніпропетровщина: чоловік, який перебував у СЗЧ, поранив спецпризначенців та наклав на себе руки
Дніпропетровщина: чоловік, який перебував у СЗЧ, поранив спецпризначенців та наклав на себе руки
Німеччина видала Україні екснардепа від партії Порошенка: у чому підозрюють Руслана Демчака
Німеччина видала Україні екснардепа від партії Порошенка: у чому підозрюють Руслана Демчака

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua