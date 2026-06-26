Apple підвищила ціни на MacBook, iPad та Vision Pro

Дефіцит та подорожчання чипів пам'яті зачепили всю індустрію електроніки, а не лише Apple

Акції Apple впали на 6,1% – найгірший торговий день компанії за рік

Компанія Apple підвищила ціни на частину своєї продукції – ноутбуки MacBook, планшети iPad, гарнітуру Vision Pro, приставку Apple TV та колонки HomePod. Причиною стало рекордне зростання вартості чипів пам'яті через бум штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Нові ціни з'явилися на сайті Apple у четвер, 25 червня, хоча деякі сторонні продавці – зокрема Best Buy і Target – досі показують старі цінники. Подорожчання торкнулося майже всієї лінійки гаджетів компанії: від базового iPad до флагманського MacBook Pro, який подорожчав одразу на 300 доларів. Найпомітніше зросла вартість Apple Vision Pro – на 200 доларів.

У компанії пояснили, що стрімке зростання кількості дата-центрів штучного інтелекту спричинило надзвичайний стрибок попиту на чипи пам'яті й накопичувачі. Представник компанії додав, що це не та новина, яку покупці хотіли б почути, і Apple намагається знайти спосіб пом'якшити ситуацію для покупців.

Акції Apple (AAPL) у четвер обвалилися на 6,1% – такого падіння за один день компанія не переживала вже понад рік.

Дефіцит та подорожчання чипів пам'яті зачепили всю індустрію електроніки, а не лише Apple. Попит на високопродуктивну пам'ять для серверів для штучного інтелекту змусив найбільших виробників – Samsung, SK hynix та Micron – спрямувати основні потужності саме на цей сегмент. Цього тижня Micron відзвітував про рекордні прибутки внаслідок зростання попиту з боку розробників штучного інтелекту. Подібну ситуацію вже переживали й інші виробники електроніки: ще восени про подорожчання своєї продукції через дефіцит чипів пам'яті попереджали Lenovo та Xiaomi.

Ціни на iPhone та AirPods наразі залишилися незмінними. Однак аналітики вважають, що це лише питання часу: ще на початку року вони попереджали, що флагманські смартфони у 2026 році можуть подорожчати на 100–150 доларів саме через дефіцит оперативної пам'яті.

«Ми ще ніколи не бачили такого швидкого та масштабного зростання вартості одного з компонентів», – заявили в Apple.

Нагадаємо, ще минулого тижня очільник Apple Тім Кук попереджав, що подорожчання продукції компанії неминуче через дефіцит чипів пам'яті. За оцінками дослідницької компанії TechInsights, флагманський iPhone 18 Pro може подорожчати приблизно на 270 доларів порівняно з попередньою моделлю.