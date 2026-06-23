На маршрути Києва вийшли нові тролейбуси та автобуси (фото)

Увесь транспорт обладнаний пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення

У столиці на міські пасажирські маршрути вийшла нова партія сучасного низькопідлогового громадського транспорту – вісім тролейбусів та п'ять автобусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається. що Київ отримав першу партію з восьми тролейбусів завдовжки 12 метрів, які придбали за договором між КП «Київпастранс» і ТОВ «Політехносервіс». Загалом місто має отримати 16 таких одиниць, решту очікують до кінця липня.

Також на маршрути виїхали ще п'ять сучасних 12-метрових автобусів турецького виробництва. Це остання партія з 85 машин, закуплених у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) за проєктом «Міський громадський транспорт України». Обсяг кредитної позики ЄІБ склав 18,5 млн євро.

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На міські маршрути вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси фото: КМДА

Увесь транспорт обладнаний пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. У салонах – інформаційне табло, система кондиціонування та опалення, камери відеоспостереження, система озвучення зупинок, енергоощадне LED-освітлення і тоноване скло.

Нагадаємо, київський тролейбусний парк нарешті отримує перше оновлення за бюджетні кошти з початку повномасштабного вторгнення. До столиці вже почали доставляти нові тролейбуси марки PTS. Останній новий тролейбус місто отримувало ще у січні 2021 року, тому ця поставка є знаковою подією для комунального транспорту столиці.

Автор каналу «Залізні магістралі» Олег Васильєв зазначає, що столична влада з невідомих причин уникає закупівлі транспорту з автономним ходом на велику відстань, купуючи тролейбуси із запасом автономного руху в 1 км.