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    На Одещині жінка найняла «провідників», щоб через кордон утекти від чоловіка

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    На Одещині жінка найняла «провідників», щоб через кордон утекти від чоловіка
    Фото ДПСУ

    Жінка заплатила 700 доларів за «подорож» у Молдову, але попалася прикордонникам

    Трьох порушників державного кордону затримали співробітники Подільського прикордонного загону. Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.

    Оперативники служби дізналися про підготовку до порушення кордону біля села Гребеники. Через деякий час вони виявили там двох організаторів нелегального подорожі і їхню підопічну – 36-річну жінку. Всі – громадяни України.

    Як з'ясувалося, через проблеми в сім'ї жінка вирішила втекти від свого чоловіка за кордон, але у неї не було документів. Вона знайшла помічників, які погодилися за 700 доларів переправити її в Молдову.

    picturepicture_162823625031271418357536_56351Фото ДПСУ

    Один з них – 60-річний чоловік – на автомобілі ВАЗ підвіз клієнтку до кордону. Їх зустрів 59-річний спільник, який напередодні легально виїхав до Молдови, а потім порушив кордон.

    Тепер нелегалам доведеться відповісти перед законом.

    Нагадаємо, днями з'явилося відео, зняте в нейтральній зоні на кордоні Литви та Білорусі. На ньому можна почути, як «озброєні» щитами білоруські прикордонники відмовляються пускати нелегальних мігрантів назад на свою територію.

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    Теги: жінка чоловік кордон
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    На Одещині жінка найняла «провідників», щоб через кордон утекти від чоловіка