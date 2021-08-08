На Одещині жінка найняла «провідників», щоб через кордон утекти від чоловіка

Жінка заплатила 700 доларів за «подорож» у Молдову, але попалася прикордонникам

Трьох порушників державного кордону затримали співробітники Подільського прикордонного загону. Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.

Оперативники служби дізналися про підготовку до порушення кордону біля села Гребеники. Через деякий час вони виявили там двох організаторів нелегального подорожі і їхню підопічну – 36-річну жінку. Всі – громадяни України.

Як з'ясувалося, через проблеми в сім'ї жінка вирішила втекти від свого чоловіка за кордон, але у неї не було документів. Вона знайшла помічників, які погодилися за 700 доларів переправити її в Молдову.

Фото ДПСУ

Один з них – 60-річний чоловік – на автомобілі ВАЗ підвіз клієнтку до кордону. Їх зустрів 59-річний спільник, який напередодні легально виїхав до Молдови, а потім порушив кордон.

Тепер нелегалам доведеться відповісти перед законом.

Нагадаємо, днями з'явилося відео, зняте в нейтральній зоні на кордоні Литви та Білорусі. На ньому можна почути, як «озброєні» щитами білоруські прикордонники відмовляються пускати нелегальних мігрантів назад на свою територію.

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