Коронавірус дістався ще однієї країни



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У Мавританії офіційно зареєстрували перший випадок захворювання у чоловіка з Європи,

Перший випадок захворювання коронавірусом COVID-19 офіційно підтвердили в Мавританії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в Міністерстві охорони здоров'я Мавританії, перший випадок офіційно зареєстрували у п'ятницю, 13 березня, у чоловіка з Європи, який проживає в Мавританії. Він повернувся до столиці країни Нуакшот 9 березня і з того часу перебував на карантині.

Громадянство інфікованого коронавірусом не вказується.

Як повідомлялося, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

До відома, ЄБРР виділив через коронавірус 1 млрд євро на підтримку компаній у 38 країнах світу.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.