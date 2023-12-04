Розблокування польського кордону: на одному з пунктів почали пропуск вантажівок (відео)

Відкриття «Угриніва» є першим пунктом з переліку заходів, які Міністерство відновлення реалізує для розблокування кордону

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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«Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн», – йдеться у повідомленні.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

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Державна митна служба повідомляє, що від початку пропуску проїхало 40 вантажівок масою 7,5 тонн.

«Сьогодні о 01:00 годині, міжнародний пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» розпочав пропуск порожніх вантажівок масою 7,5 тонн та вище (крім порожніх неочищених цистерн), які рухаються на виїзд з України. З моменту запуску, станом на 09:00, 40 транспортних засобів перетнули кордон через МАПП «Угринів – Долгобичув», – йдеться в повідомленні.

Відкриття «Угриніва» є першим пунктом з переліку заходів, які Міністерство відновлення реалізує для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

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Реєструватись в чергу на перетин кордону в пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» не потрібно.

Нагадаємо, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, влада Польщі посилить перевірки вантажівок на польсько-українському кордоні.

Як відомо, на кордоні України з Польщею у неділю 3 грудня тимчасово не працює пункт пропуску «Смільниця», а також місце пропуску поза ПП «Нижанковичі».