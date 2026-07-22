Захисниці отримали перші жіночі бронежилети: Міноборони розкрило деталі

Жумаділов: жіноче спорядження – давно стандарт у провідних арміях світу

Військовослужбовиці бойових підрозділів Збройних сил України вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Скільки бронежилетів закупили та які їхні особливості

За завданням Міноборони Агенція оборонних закупівель ДОТ цього року придбала першу партію такого спорядження на суму 47 млн грн. Перша закупівля становить 2000 бронежилетів у базовій комплектації 1-5.

На відміну від стандартних зразків, комплект містить демпферно-кліматичний підпір – конструктивне рішення, яке дозволяє:

краще підігнати бронежилет по фігурі;

зменшити тиск у фронтальній зоні;

забезпечити додаткову вентиляцію під час носіння.

Виготовлені бронежилети з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту й виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Навіщо війську жіноче спорядження

У Міноборони пояснюють: зі збільшенням кількості жінок у Силах оборони зростає й потреба в засобах захисту, адаптованих саме під жіночу анатомію. Такі бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів, забезпечують належний рівень захисту та знижують ризик травм під час виконання бойових завдань.

«Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні», – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

У відомстві додають: жінки сьогодні виконують бойові завдання нарівні з чоловіками, тож засоби індивідуального захисту для них мають відповідати тим самим високим вимогам безпеки, водночас враховуючи анатомічні особливості.

Що далі

У Міноборони наголошують, що це поки перша закупівля бронежилетів для військовослужбовиць. Після початку експлуатації Агенція спільно з міністерством та військовими підрозділами зберуть відгуки самих користувачок – це має допомогти оцінити практичний досвід використання, визначити слабкі місця виробу й врахувати їх під час наступних закупівель.

Нагадаємо, про наміри забезпечити військовослужбовиць спеціальними бронежилетами Сили логістики заявляли ще у грудні 2025 року, обіцяючи почати їх видачу з 2026-го.