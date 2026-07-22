Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захисниці отримали перші жіночі бронежилети: Міноборони розкрило деталі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Захисниці отримали перші жіночі бронежилети: Міноборони розкрило деталі
Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів у камуфляжі ММ-14
фото: Міністерство оборони України

Жумаділов: жіноче спорядження – давно стандарт у провідних арміях світу

Військовослужбовиці бойових підрозділів Збройних сил України вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Скільки бронежилетів закупили та які їхні особливості

За завданням Міноборони Агенція оборонних закупівель ДОТ цього року придбала першу партію такого спорядження на суму 47 млн грн. Перша закупівля становить 2000 бронежилетів у базовій комплектації 1-5.

На відміну від стандартних зразків, комплект містить демпферно-кліматичний підпір – конструктивне рішення, яке дозволяє:

  • краще підігнати бронежилет по фігурі;
  • зменшити тиск у фронтальній зоні;
  • забезпечити додаткову вентиляцію під час носіння.

Виготовлені бронежилети з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту й виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Навіщо війську жіноче спорядження

У Міноборони пояснюють: зі збільшенням кількості жінок у Силах оборони зростає й потреба в засобах захисту, адаптованих саме під жіночу анатомію. Такі бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів, забезпечують належний рівень захисту та знижують ризик травм під час виконання бойових завдань.

«Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні», – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

У відомстві додають: жінки сьогодні виконують бойові завдання нарівні з чоловіками, тож засоби індивідуального захисту для них мають відповідати тим самим високим вимогам безпеки, водночас враховуючи анатомічні особливості.

Що далі

У Міноборони наголошують, що це поки перша закупівля бронежилетів для військовослужбовиць. Після початку експлуатації Агенція спільно з міністерством та військовими підрозділами зберуть відгуки самих користувачок – це має допомогти оцінити практичний досвід використання, визначити слабкі місця виробу й врахувати їх під час наступних закупівель.

Нагадаємо, про наміри забезпечити військовослужбовиць спеціальними бронежилетами Сили логістики заявляли ще у грудні 2025 року, обіцяючи почати їх видачу з 2026-го.

Читайте також:

Теги: військові жінка Арсен Жумаділов Міноборони ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ посилився дефіцит пального
У Росії чиновник змінив допис про дефіцит пального, прибравши згадку про удари ЗСУ
23 червня, 20:53
«Слава ТЦК!»: учасники сутички у Львові вибачилися та йдуть до війська
«Слава ТЦК!»: учасники сутички у Львові вибачилися та йдуть до війська
9 липня, 23:55
Над промзоною в Сизрані піднявся стовп чорного диму
Дрони вразили один із найстаріших НПЗ Росії: чим особливий цей завод
12 липня, 05:56
Генеральний штаб ЗСУ
«Вибачте. Буваю жорстким». Сирський вибачився перед Федоровим
20 липня, 20:07
Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях
Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка
27 червня, 22:00
Наслідки українського удару по НПЗ в Москві, Росія, 18 червня 2026 року
Росія втратила відчуття безпеки навіть у глибокому тилу – ISW
9 липня, 06:59
Сили оборони вдарили по низці важливих воєнно-економічних і військових цілей ворога
Сили оборони уразили 18 російських суден
10 липня, 19:42
Росія виснажена, але Путін не здається: WSJ розкрив причину
Росія виснажена, але Путін не здається: WSJ розкрив причину
11 липня, 21:51
Українські морпіхи вперше уразили позиції окупантів у районі Залізного Порту на Херсонщині
Морпіхи ЗСУ вперше уразили російські цілі біля Залізного Порту (відео)
20 липня, 03:31

Події в Україні

Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий звернувся до українців
Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий звернувся до українців
188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026
188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026
Трагедія на Рівненщині: дворічний хлопчик потонув у ставку
Трагедія на Рівненщині: дворічний хлопчик потонув у ставку
Російський удар знищив гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ на $3,9 млн
Російський удар знищив гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ на $3,9 млн
Росія вбила дроном двох жінок на Харківщині
Росія вбила дроном двох жінок на Харківщині
Сили логістики заявили про проблеми із забезпеченням ЗСУ, а потім видалили допис: з'явилося офіційне пояснення
Сили логістики заявили про проблеми із забезпеченням ЗСУ, а потім видалили допис: з'явилося офіційне пояснення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
83K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua