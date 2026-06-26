Спрощені переведення в межах одного корпусу через «Армія+»: стартувало тестування

Програма працюватиме для переведень в межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ

Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ запускають тестування спрощених переведень військовослужбовців через «Армія+» у межах смуги відповідальності одного армійського корпусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Мета програми – дати зрозумілий спосіб змінити місце служби в межах свого корпусу. Водночас – зберегти керованість процесу та не допустити раптового послаблення бойових підрозділів», – наголошує Міноборони.

Як працюватимуть спрощені переведення через «Армія+»

Зазначається, що на цьому етапі програма працюватиме для переведень в межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Переведення можливе тільки всередині свого корпусу – між військовими частинами, доступними в межах цієї програми.

«Рапорт подається через «Армія+». Застосунок дає змогу зробити подання та розгляд рапорту прозорим: подати звернення, бачити його статус, дізнатись про рішення, отримати роз'яснення», – пояснило міністерство.

Хто зможе скористатися спрощеним переведенням

Подати рапорт на спрощене переведення можуть військовослужбовці ЗСУ, які одночасно відповідають усім таким умовам:

перебувають у постійному складі або оперативному підпорядкуванні корпусу, що бере участь у програмі;

мають військове звання від солдата до старшого сержанта включно;

не займають офіцерської посади;

не перебувають у СЗЧ.

«Щоб переведення не створювали ризиків для бойової стійкості підрозділів, програма працює за визначеними правилами: у межах одного корпусу, з чіткими строками розгляду та щомісячними лімітами. Тестування триватиме до 24 вересня 2026 року включно. Після цього Міноборони та Генштаб ЗСУ зможуть оцінити, як працює новий підхід, що потрібно доопрацювати і як далі розвивати систему переведень у війську», – додається у повідомленні.

Міністерство підкреслило, що з додатковими питаннями щодо спрощених переведень військовослужбовець може звернутись до служби підтримки в застосунку «Армія+». Також консультацію щодо умов спрощеного переведення в межах корпусу можна отримати за безкоштовним номером гарячої лінії 1519.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ спростив механізм переміщення військовослужбовців між військовими частинами.