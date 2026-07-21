Безоплатна допомога партнерів в цьому році затримується. Командування Сил логістики пояснило причину

У попередні роки такі рішення оформлювалися протягом одного-двох днів

Постачання безоплатної міжнародної військової допомоги цього року гальмувалося через управлінські затримки в Міністерстві оборони, повідомляє Командування Сил логістики ЗСУ.

Як зазначає речник Командування підполковник Валерій Шершень, від початку 2026 року центральні служби забезпечення не мали річних доручень міністра, необхідних для укладення безоплатних контрактів із партнерами та підписання документів кінцевого споживача. Для порівняння, у попередні роки такі рішення оформлювалися протягом одного-двох днів.

Через це затримується вже запропоноване партнерами майно – інженерна техніка, генератори, навантажувачі, прилади нічного бачення, тактичний одяг. У Командуванні наголошують, що проблема не в браку пропозицій, а у відсутності своєчасного управлінського рішення.

За оцінкою Сил логістики, в умовах бюджетного дефіциту безоплатна допомога партнерів має проходити максимально короткий шлях від рішення до отримання, а втрачений на підписи час не економить ресурс, а збільшує дефіцит, послаблює довіру партнерів і надає додаткові переваги ворогу.