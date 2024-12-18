«Битва за світло»: Олександр Усик та ДТЕК привертають увагу світу до обстрілів української енергосистеми

Увагу світової спільноти до обстрілів енергосистеми України привертають Олександр Усик та ДТЕК

Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик та ДТЕК привертають увагу світової спільноти до обстрілів української енергосистеми. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

ДТЕК співпрацює з Усиком в рамках кампанії #БитваЗаСвітло, щоб привернути міжнародну увагу до критичного стану енергетичної системи України та звернутися з проханням про технічну допомогу для всіх українських енергетичних компаній, зазначається в повідомленні. У 2024 році Росія знищила або пошкодила понад 90% потужностей теплової генерації ДТЕК, 45% потужностей гідроелектростанцій та сотні критично важливих енергетичних об’єктів по всій країні.

«Енергетика України кожного дня страждає від обстрілів. Сили ППО, рятувальники та енергетики докладають титанічних зусиль, щоб українці були зі світлом в своїх оселях. Підтримаймо їх та пам’ятаймо, що ми разом обов’язково все це пройдемо. Ми і є світло – українці, які світять на весь світ», – прокоментував Олександр Усик.

Також зазначається, що підтримати Олександра Усика під час бою в Ер-Ріяді приїдуть ветерани, які пройшли службу у ЗСУ та повернулися до роботи в ДТЕК.

«ДТЕК докладає всіх зусиль, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до руйнувань, завданих енергетичній інфраструктурі ворогом, та до необхідності її відновлення й захисту від майбутніх атак. Ми щиро вдячні Олександру Усику та його команді за підтримку цих прагнень і готовність допомогти українським енергетикам донести наш голос. Наша спільна мета – забезпечити стабільну роботу української енергетики в умовах війни, щоб кожна родина в Україні мала світло й тепло», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України 13 грудня пошкоджено теплоелектростанції ДТЕК. В компанії зазначили, що це була вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

До слова, українській боксер та чемпіон світу Олександр Усик запустив музичний флеш-моб, щоб підтримати тих, хто щодня бореться з енергетичним тероризмом росії.